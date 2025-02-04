Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Artık Bu Kişilere Akaryakıt Satışı Yasaklandı

KASK TAKMAYAN SÜRÜCÜLERE AKARKAYIT SATIŞI YASAKLANDI

Motosiklet kazalarında en büyük risk faktörlerinden biri kask takmamak. Kask, kafa travmalarından korunmada hayati bir rol oynar. Yunanistan'da da tıpkı birçok ülkede olduğu gibi kask takmama nedeniyle yaşanan trafik kazaları ve ölümler, yetkilileri harekete geçirdi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis tarafından ortaya atılan bu fikir, ülkenin trafik yasalarına eklenmesi için parlamentoya sunulacak. Eğer yasa geçerse, akaryakıt istasyonları kask takmayan motosiklet sürücülerine yakıt satışı yapamayacak. Bu durum, motosiklet sürücülerini kask takmaya zorlayarak trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.