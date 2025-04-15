Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor

15 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT

Taşçı, sürücülerin radar cezalarına karşı 15 gün içinde itiraz etme hakları olduğunu vurgulayarak, bu sürede cezayı ödeyip indirimden faydalananların da dava açabileceğini söyledi. "Sulh ceza hakimliğine dilekçe verip, radar cihazının kalibrasyon belgelerinin sunulmasını istesinler. Eğer belgeler eksikse ya da cihazın periyodik bakımı yapılmamışsa, cezanın iptali mümkün olabiliyor" ifadelerini kullandı.

CEZA ORANI OTOMATİK DÜŞTÜ

Avukat Taşçı, "Müvekkilim hız sınırını yüzde 50 oranında geçmiş gözüküyor. Aslında iptal olması çok zormuş gibi duruyor ama kalibrasyon süresini geçtiği için ceza oranı otomatik olarak hız sınırının altına düşmüş oldu. Dolayısıyla kazanmış olduk. Şimdi para iadesini bekliyoruz. Emsal bir karar olabilir, bundan sonra kullanabilirler bu kararı. Müvekkilim de çok sevindi. Çünkü 6 bin küsur lira ödemişti indirimden faydalanarak, şimdi geri alacak parasını" ifadelerini kullandı.