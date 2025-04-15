Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor
Mahkeme, milyonlarca sürücüyü havalara uçuracak emsal bir karara imza attı. Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen bir sürücü, radar cihazının kalibrasyon süresinin aşılması gerekçesiyle itirazda bulundu. Mahkeme, para cezasının iptaline ve ödediği paranın iadesine karar verdi.
Kaynak: DHA
Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan reklamcı Özer K., 18 Mayıs 2024 tarihinde otomobiliyle hız sınırını yüzde 50 oranında aştığı gerekçesiyle 9 bin 268 TL idari para cezasına çarptırıldı. Ancak cezaya avukatı aracılığıyla itiraz eden Özer K., radar cihazının bakım ve kalibrasyon belgelerinin eksikliği üzerinden savunma yaparak mahkemeye başvurdu.
PARA SÜRÜCÜYE İADE EDİLECEK
Özer K.’nin avukatı Asiye Meltem Taşçı’nın Niksar Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı başvuru sonrasında, mahkeme radar ölçümüne dair teknik belgelerin eksik olduğunu tespit etti. Kararda, cihazın son 1 yıl içinde kalibrasyon ayarının yapıldığına dair herhangi bir belge sunulmadığı, bu nedenle uygulanan cezanın hukuki dayanağının yetersiz olduğu belirtildi. Mahkeme, para cezasının iptaline ve sürücüye iadesine hükmetti.
"BU KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE"
Avukat Asiye Meltem Taşçı, verilen kararın benzer durumdaki vatandaşlar için emsal teşkil edebileceğini söyledi. Radar cezaları geldiği zaman genelde insanlar itiraz ettiğinde 'Levha bulunmuyor' veya 'Acele bir durumum vardı bu yüzden iptal edelim' diye dilekçe veriyorlar diyen Taşçı, "Biz bu dosyada cihazın kalibrasyon süresine odaklandık. Bu cihazların 1 yıllık periyodik bakımı olması gerekiyor. Meğer 1,5 yıldır bakım yapılmamış. Bu da cihazın güvenilirliğini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla mahkeme de cezanın iadesine karar verdi" diye konuştu.
15 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT
Taşçı, sürücülerin radar cezalarına karşı 15 gün içinde itiraz etme hakları olduğunu vurgulayarak, bu sürede cezayı ödeyip indirimden faydalananların da dava açabileceğini söyledi. "Sulh ceza hakimliğine dilekçe verip, radar cihazının kalibrasyon belgelerinin sunulmasını istesinler. Eğer belgeler eksikse ya da cihazın periyodik bakımı yapılmamışsa, cezanın iptali mümkün olabiliyor" ifadelerini kullandı.
CEZA ORANI OTOMATİK DÜŞTÜ
Avukat Taşçı, "Müvekkilim hız sınırını yüzde 50 oranında geçmiş gözüküyor. Aslında iptal olması çok zormuş gibi duruyor ama kalibrasyon süresini geçtiği için ceza oranı otomatik olarak hız sınırının altına düşmüş oldu. Dolayısıyla kazanmış olduk. Şimdi para iadesini bekliyoruz. Emsal bir karar olabilir, bundan sonra kullanabilirler bu kararı. Müvekkilim de çok sevindi. Çünkü 6 bin küsur lira ödemişti indirimden faydalanarak, şimdi geri alacak parasını" ifadelerini kullandı.