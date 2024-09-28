Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur Emeklisini İlgilendiriyor: Maaşlardan Yapılacak Yeni Kesinti Belli Oldu
Yeni yıla girilmesine günler kala, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Erdursun, mevcut yasanın büyük bir haksızlığa neden olacağını belirterek, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla emeklilik başvurusu yapacak vatandaşların emekli maaşlarında yüzde 30'u aşan kesintilere gidileceğini duyurdu.
Yılın son günlerine yaklaşılırken, 16 milyonun üzerinde emekli vatandaşın gözü kulağı yeni yılda yapılacak emekli zammına çevrildi.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları beklentileri karşılamazken, vatandaşlar günden güne emeklilerin alım gücünü kaybettiğini belirterek seyyanen zam çağrısında bulunmaya devam ediyor. Uygulanan ekonomi politikalarını gerekçe gösteren hükümet yetkilileri, seyyanen zam talebine tamamen kapıyı kapatırken, milyonlarca emeklinin tepkisini çekecek uygulamanın detayları ortaya çıktı.
BU KİŞİLERİN EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILACAK
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, mevcut yasada yapılan düzenlemeler nedeniyle emeklilerin maaşlarında büyük adaletsizliklerin ortaya çıktığını belirterek, 2024 yılı bitmeden emekli başvurusunda bulunmayanların gelecek yıl itibarıyla emekli maaşlarını yüzde 30 oranında eksik alacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı 8 maddelik paylaşım ile Erdursun, intibak düzenlemesi gelmemesi halinde emekli maaşlarındaki adaletsizliğin daha da büyüyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
2025'de emekli olacaklar güncelleme katsayıları nedeniyle 2024'e göre daha düşük emekli aylığı alacaklar.
- Emekliliğini hak ettiği halde, emekli olduktan sonra işverenlerin emekli çalıştırmaması nedeniyle emeklilik müracaatında bulunmayan ve emekli aylığı almadan her ay devletin kasasına yüksek rakamlarla sigorta primi girmesini sağlayan kişilerin sistem tarafından emekliliğe zorlandığını görüyorum.
- Bu durumda devlet ödemediği emekli aylıklarını ödemek zorunda kalacak ve sigorta primi gelirinden olacak. Yani devletin kaybı olacak.
- 2024 sonrasına emekliliğini bırakanlar %30-33 gibi ciddi oranlarda kayıp yaşayacak.
- Kaybeden hem sigortalı hem de devlet olacak.
- Hükümet yetkilileri sürekli ülkemizde emekli sayısının fazla olmasından şikayet ederken, hükümetin uyguladığı yasalar çalışmanın değil de emekli olmanın avantaj olduğu emekli aylığı hesaplama sistemine devam ediyor.
- Enflasyondan kaynaklı bu durumun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
- Mevcut emekli aylığı hesaplama sistemi emekli olmayı ve kayıt dışı çalışmayı özendiriyor.
- Emekli aylığı hesaplama sistemi sigortalının emekli olmayı hak ettiği halde daha fazla çalışıp emekli aylığı almadan prim ödeyerek emekli olduğunda en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak, sistemden çıktıktan sonra geçinebileceği bir emekli aylığı almayı özendirici hale gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
OCAK AYININ İLK HAFTASI BELLİ OLACAK
Emeklilere yapılacak zam oranı, Ocak ayının ilk haftasında duyurulacak TÜİK verileriyle birlikte şekillenecek. Aralık ayının enflasyon rakamının kesinleşmesiyle birlikte hükümet yetkilileri, asgari ücret ve emekli zammı için toplantılar düzenleyerek kesin zam oranını kamuoyuna duyuracak.