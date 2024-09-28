Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur Emeklisini İlgilendiriyor: Maaşlardan Yapılacak Yeni Kesinti Belli Oldu

- Kaybeden hem sigortalı hem de devlet olacak.



- Hükümet yetkilileri sürekli ülkemizde emekli sayısının fazla olmasından şikayet ederken, hükümetin uyguladığı yasalar çalışmanın değil de emekli olmanın avantaj olduğu emekli aylığı hesaplama sistemine devam ediyor.