Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek

İçişleri Bakanlığı, milyonlarca araç sahibine dikkati çeken uyarılarda bulundu: "32 bin TL para ve 5 yıl hapis cezası var."

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Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı trafikle ilgili olarak yayınladığı son mesajında araç sahiplerini uyardı.

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Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek - Resim: 2

1 Ocak 2024 ve sonrası tescil edilen araçlarla ilgili yeni yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar da duyuruldu.

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Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek - Resim: 3

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi.

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Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek - Resim: 4

'DERHAL MÜDAHALE EDİLECEK'

Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek - Resim: 5

"Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.

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Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek - Resim: 6

APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

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Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek - Resim: 7

Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen trafik kurallarına uyalım."

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Milyonlarca plaka sahibini ilgilendiriyor: Hem 32 bin TL para hem 5 yıl hapis cezası verilecek - Resim: 8
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