Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor! Yıllık İzinlerde Bilmeniz Gereken 7 Kritik Kural

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Yıllık izin uygulamalarının işçiler ve memurlar için farklı kurallara tabi olduğunu belirten Karakaş, devlet memurlarında izin süresinin hizmet yılına göre belirlendiğini ifade etti. Buna göre, 10 yıl ve daha az hizmeti bulunan memurlar yılda 20 gün, 10 yılı aşanlar ise 30 gün yıllık izin kullanabiliyor. Zorunlu durumlarda memurlara gidiş ve dönüş için en fazla ikişer gün yol izni de verilebiliyor.

SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLEMEZ

Kamu kurumlarında zaman zaman verilen saatlik izinlerin yıllık izinden mahsup edilip edilemeyeceğine ilişkin tartışmalara da değinen Karakaş, mevcut mevzuatta yalnızca süt izni için saatlik izin düzenlemesi bulunduğunu belirtti. Bu nedenle memurlara verilen saatlik izinlerin sonradan toplanarak yıllık izin süresinden düşülmesinin hukuken mümkün olmadığını vurguladı.

KULLANILMAYAN İZİNLER HER ZAMAN DEVRETMİYOR

Karakaş, memurların yıllık izinlerini amirin uygun gördüğü tarihlerde toplu ya da parça parça kullanabileceğini belirtti. İçinde bulunulan yıl ile bir önceki yılın izinlerinin birlikte kullanılabileceğini ifade eden Karakaş, daha eski yıllara ait kullanılmayan izinlerin ise geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Ayrıca 10 yılı aşkın hizmeti bulunan memurlar için en fazla 60 günlük izin birikimine izin verildiğini, bu sınırı aşan izinlerin yandığını hatırlattı.

ÖĞRETMENLER İÇİN FARKLI UYGULAMA

Öğretmenlerin yıllık izin uygulamasının diğer memurlardan farklı olduğunu belirten Karakaş, öğretmenlerin yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayıldığını, bu nedenle hastalık ve mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin kullanamadıklarını ifade etti.

Bunun yanında görevleri sırasında radyoaktif ışınlara maruz kalan personelin, yıllık izinlerine ek olarak her yıl bir ay süreyle şua izni kullanabildiğini de hatırlattı.

ASKERLİK VE KAMU HİZMETİ HESABA KATILIYOR

Yıllık izin süresinin belirlenmesinde yalnızca memuriyet süresinin esas alınmadığını belirten Karakaş, kamu kurumlarında farklı statülerde geçen hizmetlerin, kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin ve memuriyetten önce yapılan askerlik hizmetinin de izin hesabına dahil edildiğini söyledi.

İZİN SIRASINDA HASTALANAN MEMURUN HAKKI

Yıllık iznini kullanırken sağlık raporu alan memurların haklarının da mevzuatla güvence altına alındığını belirten Karakaş, raporun izin bitmeden sona ermesi halinde memurun kalan yıllık iznini kullanmaya devam edeceğini ifade etti. Rapor süresinin izin süresini aşması durumunda ise memurun raporun bitiminde görevine dönmesi gerektiğini belirten Karakaş, hastalık nedeniyle kullanılamayan yıllık izinlerin ise daha sonra idare tarafından kullandırıldığını kaydetti.

Karakaş, memurların izin haklarını iyi bilmelerinin olası hak kayıplarının önüne geçeceğini ve çalışma hayatında yaşanabilecek mağduriyetleri azaltacağını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi