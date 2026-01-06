Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini İlgilendiriyor! Zam Oranı Kesinleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle memur, memur emeklisi maaşı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ve birçok kalemdeki artış kesinleşti. Zam oranı yüzde 18,60 oldu.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, özel sektör çalışanı, bedelli askerlik yapacak olanları, sözleşmeli personeli ilgilendiren genelge bugün itibarıyla yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisinin seyyanen zam beklentisi de böylece sona ermiş oldu.

KAT SAYI BELİRLENDİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,387871), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (22,722793), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,440141) olarak belirlendi.

Genelge kapsamında, mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının taban ve tavan ücretleri yüzde 18,60 oranında artırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE OLDU?

Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 887 TL’ye yükselecek. En düşük memur maaşı ise 59 bin 896 TL’ye çıkacak. 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte memur emeklisi maaşı 27 bin 887 TL'ye, memur maaşı ise 60 bin 896 TL'ye yükselecek.

Memur ve memur emeklisinin 14 günlük ücret farkı ise ödenecek.

