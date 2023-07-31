Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor: Masada neler var?
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, masada olan taleplerini açıkladı. İşte memur ve memur emeklisinin talepleri...
Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor.
2023 Ocak döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti.
Ancak yaşanan ekonomik kriz memurlara seyyanen zammı gündeme getirirken, yasalaşan kanuna göre, Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.
GÖZLER 1 AĞUSTOS'DA
Bu gelişmelerin yanı sıra Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak.