Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Zam takvimi belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. 2023 toplu sözleşmesi ile memur ve emeklilerin 2024 ile 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklarını belirlenecek. İşte detaylar...

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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Zam takvimi belli oldu - Resim: 1

Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.

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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Zam takvimi belli oldu - Resim: 2

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, toplu sözleşme 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı ile ilgili olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.

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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Zam takvimi belli oldu - Resim: 3

Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.

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Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Zam takvimi belli oldu - Resim: 4

21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

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