Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Zam takvimi belli oldu

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, toplu sözleşme 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı ile ilgili olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.