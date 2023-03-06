Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2021 yılında imzalanan toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023’te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.