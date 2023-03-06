Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşları şekillenmeye başladı. Enflasyon verileri sonrası memur, emekli ve asgari ücretlinin maaşlarındaki erime ise dikkat çekti.

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Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber! - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocakta yüzde 6,65 açıkladığı tüketici enflasyonunun şubatta yüzde 3,15 gerçekleştiğini hesapladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun ocakta yüzde 9,26, şubatta yüzde 7,21 olduğunu açıkladı.

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Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber! - Resim: 2

Milyonlarca asgari ücretliye yüzde 54,5 ve memur maaşlarına yüzde 30 zam yapılması isyan ettirirken, açıklanan verilere göre, iki aylık enflasyon 9,80 oldu.

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Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber! - Resim: 3

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2021 yılında imzalanan toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023’te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber! - Resim: 4

Bu gelişmelerle mart, nisan, mayıs ve haziran ayında çıkacak enflasyon rakamları memurların alacağı enflasyon farkını da netleştirecek.

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