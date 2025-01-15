Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Otomobil ve Telefon Alacaklar Dikkat! Süre Uzatıldı
Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen iç ticaret düzenlemelerinin bu yıl da devam edeceğini duyurdu.
Kaynak: AA
Perakende ticaret, otomotiv, emlak sektörü ve elektronik ticaret gibi alanlarda kapsamlı düzenlemeler içeren uygulamalar, sektörlere yönelik kuralları ve yükümlülükleri güçlendiriyor.
YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ
Cep telefonlarına ve taşıt satışlarına yönelik taksit düzenlemeleri, 2025 yılında da geçerli olacak. Fiyatı 25 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 3 ay taksit imkanı tanınırken, sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20 bin liranın üzerindeki cep telefonları da aynı kapsamda değerlendirilecek.
Taşıt satışlarında ise taksitlendirme sınırları yeniden düzenlendi. Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki araçlarda taksit yapılamayacak, 400 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki araçlar için taksit imkanı sunulacak.
6+6 KURALI UZATILDI
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, tescilsiz motorlu taşıt ticaretine yönelik kurallar belirlendi. Araç distribütörleri ve yetkili satıcılara çeşitli yükümlülükler getirilirken, 6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.
Elektronik ihalelerde ise güvenliği artırmaya yönelik düzenlemeler devreye alındı. İhale platformları için süreçlere ilişkin asgari uyulması gereken kurallar belirlendi.
CEZASI 12 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ
Haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için cezalar artırıldı. Fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon liraya çıkarılırken, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza 12 milyon liraya yükseltildi. Bir yıl içinde üç kez stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelerin 6 güne kadar kapatılabilmesine olanak tanındı.
PERAKENDE VE ZİNCİR MAĞAZALARDA YENİ KURALLAR
Perakende ticareti düzenleyen yeni tebliğlere göre, 250 metrekareden büyük zincir mağazalarda glütensiz tatlı ve tuzlu atıştırmalıkların satışa sunulması zorunlu hale getirildi. 400 metrekareden büyük mağazalarda ise glütensiz ekmek ve makarna gibi ürünlerin de satışa sunulması gerekiyor.
Elektronik ticaret düzenlemeleri kapsamında, yerli pazar yerlerinin yurt dışı satışlarının teşvik edilmesi, rekabet gücünün artırılması ve teknoloji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kanuni değişiklikler yapıldı. Bakanlık, hizmet sağlayıcılar için yükümlülüklerini yerine getiren entegratör firmaları yetkilendirecek.
SEBZE VE MEYVE TİCARETİNDE YENİ DÖNEM
Kapalı pazarlardaki satış yerlerinin kiralama usulü kaldırılırken, üretici örgütü belgesi almak için gerekli olan üye sayısı 50’den 25’e düşürüldü. Toptancı hallerinde hamaliye hizmeti zorunluluğu kaldırılarak, üreticilere ödenecek mal bedelinden kesinti yapılmasının önüne geçildi. 2025 yılı için hal hakem heyetlerindeki parasal sınır 887 bin 9 lira olarak belirlendi.