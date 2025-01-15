Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Otomobil ve Telefon Alacaklar Dikkat! Süre Uzatıldı

Perakende ticaret, otomotiv, emlak sektörü ve elektronik ticaret gibi alanlarda kapsamlı düzenlemeler içeren uygulamalar, sektörlere yönelik kuralları ve yükümlülükleri güçlendiriyor.

YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Cep telefonlarına ve taşıt satışlarına yönelik taksit düzenlemeleri, 2025 yılında da geçerli olacak. Fiyatı 25 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 3 ay taksit imkanı tanınırken, sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20 bin liranın üzerindeki cep telefonları da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Taşıt satışlarında ise taksitlendirme sınırları yeniden düzenlendi. Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki araçlarda taksit yapılamayacak, 400 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki araçlar için taksit imkanı sunulacak.