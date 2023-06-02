Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücret için duyulmamış rakam
Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında asgari ücrete gelecek zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'net' asgari ücret açıklamasının ardından iş dünyası ve sendikalar da asgari ücret ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerin ardından gözler ekonomi de atılacak adımlara çevrildi. Temmuz ayında asgari ücrete gelecek zam milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir şekilde "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağıyla ilgili net açıklamalarda bulunmanın yanında ne kadar olacağıyla ilgili rakam da vermişti.
"AŞAĞI YUKARI 500 DOLAR BAZINDA BİR ORAN OLACAK"
Mayıs ayı başlarında "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız" diyen Bilgin, "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" diye konuşmuştu. Bilgin bu konuşmayı yaptığında 500 dolar 9 bin 750 TL'ye tekabül ederken, seçimlerden sonra dolar kurundaki artışın hızlanmasıyla bugün itibarıyla 500 dolar 10 bin 400 TL'yi aşmış durumda.
"KOLAYLIKLAR SAĞLANIRSA 12 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR"
Seçimin ardındansa iş dünyasından bazı isimlerin asgari ücretle ilgili değerlendirmeleri art arda geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, halihazırda zaten 8 bin 500 TL'ye çalışan bulmakta zorlandıklarını, bu yüzden yeni asgari ücretin 10 bin TL olması durumunda bunu karşılayabileceklerini ancak işverene yeni kolaylıklar sağlanması durumunda bu tutarın 12 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.