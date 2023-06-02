Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücret için duyulmamış rakam

"KOLAYLIKLAR SAĞLANIRSA 12 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR"

Seçimin ardındansa iş dünyasından bazı isimlerin asgari ücretle ilgili değerlendirmeleri art arda geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, halihazırda zaten 8 bin 500 TL'ye çalışan bulmakta zorlandıklarını, bu yüzden yeni asgari ücretin 10 bin TL olması durumunda bunu karşılayabileceklerini ancak işverene yeni kolaylıklar sağlanması durumunda bu tutarın 12 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.