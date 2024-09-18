Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: 60.250 TL Promosyon Ödemesi Yapılacak
Banka promosyonlarında yeni bir adım atıldı. Bankalararası rekabeti arttıran promosyonda Akbank büyük bir kampanyaya imza attı. Akbank ile yapılan anlaşma kapsamında 60.250 TL tutarında tek seferlik promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Gaziosmanpaşa'daki öğretmenler, 60.250 TL promosyon alacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki öğretmenlere, Akbank ile yapılan anlaşma kapsamında 60.250 TL tutarında tek seferlik promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bu ödeme, 3 yıl süreyle geçerli olacak anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek. Son yıllarda öğretmenlere yönelik promosyon anlaşmaları, kamuoyunda sıkça gündeme gelmekteydi. Özellikle 2022 yılında bu uygulamalar büyük ilgi görmüş, 2023 yılında bir miktar azalmış olsa da tekrar önem kazanmaya başlamıştır.
Kaynak: Gerçek Gündem