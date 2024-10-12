Milyonlarca Kişiye Kötü Haber! Muayene Ücretlerine Zam Geldi
O ülkede hükümet, sağlık sigortası geri ödemelerinde yüzde 10 oranında kesinti yaparak, hastaların cebinden çıkacak ‘katılım payı’nda artışa geçti. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bu yıl sosyal güvenlik açığının 18 milyar euroya ulaşmasının ardından, hükümet Perşembe günü 2025 yılı için Sosyal Güvenlik Finansmanı Kanun Tasarısı'nı duyurdu. Yeni bütçeye göre, özellikle doktor ve ebe ziyaretlerinde hastaların cebinden çıkan "katılım payı" artırılarak, Sosyal Güvenlik'in geri ödemeleri üzerinde değişiklik yapılacak.
GERİ ÖDEME ORANI YÜZDE 10 AZALTILDI
Hükümet, doktor muayenelerinde Sosyal Güvenlik'in geri ödeme oranını yüzde 10 düşürme kararı aldı. Bu değişiklikle, sağlık sigortası bütçesinden yıllık 1 milyar euro tasarruf sağlanması ve bu yükün tamamlayıcı sağlık sigortalarına (mutuelle) aktarılması hedefleniyor. Somut bir örnek vermek gerekirse, 1 Aralık’tan itibaren Sosyal Güvenlik, doktor muayeneleri için yüzde 70 yerine yüzde 60 geri ödeme yapacak. Muayene ücreti 30 euroya çıkarılacak ve hastaların ödemesi gereken miktar yüzde 30'dan yüzde 40’a yükselecek.
BÜTÇE AÇIĞI TAMAMLAYICI SİGORTALARLA KAPATILACAK
Hükümet, geri ödeme azlığının tamamlayıcı sağlık sigortaları tarafından karşılanacağını vurgulayarak vatandaşları rahatlatmaya çalışıyor. Ancak bu artış, tamamlayıcı sağlık sigortası primlerine de yansıyacak ve hastalar üzerindeki mali yükü artıracaktır. Ayrıca geri ödemedeki yüzde 10'luk düşüş, bireysel emeklilik sigortaları için primleri de etkileyebilir.
Sağlık Bakanı Geneviève Darrieussecq, Fransa'daki hastaların cebinden yaptığı ödemelerin OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğunu belirterek, "Hastaların %95’i tamamlayıcı sigortaya sahip ve çalışanlar için bu sigortanın yarısını işveren karşılıyor" diyerek bu önlemi savundu.
HASTALANAN ÇALIŞANLARIN TAZMİNAT TAVANINDA DEĞİŞİKLİK
Bütçede duyurulan bir diğer önemli konu, hasta olan çalışanların tazminat tavanının düşürülmesi oldu. Şu anki uygulamaya göre, bir çalışanın hastalık izninin dördüncü gününden itibaren Sosyal Güvenlik, günlük ücretin yüzde 50’si kadar tazminat ödüyor ve bu tazminat, asgari ücretin (Smic) 1,8 katı ile sınırlandırılıyor. Bu tavanın Smic'in 1,4 katına indirilmesi planlanıyor. Sosyal Güvenlik'in bu değişiklikle birlikte 600 milyon euro tasarruf etmesi bekleniyor.
YILLIK TASARRUF HEDEFİ 1 MİLYAR EURO
Söz konusu tazminat değişikliği ile Sosyal Güvenlik’in yıllık tasarrufunun 1 milyar euroyu aşması öngörülüyor. Bu karar mart ayında ilaç kutuları ve tıbbi yardımlara yönelik katkı paylarının 50 cent'ten 1 euroya çıkarılmasının ardından geldi. Bununla birlikte, sağlık taşımacılığı ücretleri de 2 eurodan 4 euroya yükseltilmişti. Ayrıca, mayıs ayında sabit katılım ücreti iki katına çıkarılarak, sigortalıların her doktor ziyareti için ödemesi gereken tutar 1 eurodan 2 euroya yükseltilmiş ve bu ücret tamamen hastaların cebinden karşılanır hale gelmişti.