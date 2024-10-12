Milyonlarca Kişiye Kötü Haber! Muayene Ücretlerine Zam Geldi

BÜTÇE AÇIĞI TAMAMLAYICI SİGORTALARLA KAPATILACAK

Hükümet, geri ödeme azlığının tamamlayıcı sağlık sigortaları tarafından karşılanacağını vurgulayarak vatandaşları rahatlatmaya çalışıyor. Ancak bu artış, tamamlayıcı sağlık sigortası primlerine de yansıyacak ve hastalar üzerindeki mali yükü artıracaktır. Ayrıca geri ödemedeki yüzde 10'luk düşüş, bireysel emeklilik sigortaları için primleri de etkileyebilir.

Sağlık Bakanı Geneviève Darrieussecq, Fransa'daki hastaların cebinden yaptığı ödemelerin OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğunu belirterek, "Hastaların %95’i tamamlayıcı sigortaya sahip ve çalışanlar için bu sigortanın yarısını işveren karşılıyor" diyerek bu önlemi savundu.