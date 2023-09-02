Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor'

“Sosyal güvenlik alanında verdiği bilgilerle bilinen Şu anda ülkemizde gerçekten büyük bir ekonomik kriz var geçinmek çok zor. Bir ailede tek bir kişi çalışıyorsa geçinemezsiniz. İki kişinin çalışması çocukların çalışmasıyla beraber eve giren toplu parayla beraber zorunlu ihtiyaçlar, hele eviniz kira ise ancak karşılarsınız.