Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor'
Emekli olmak için bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren çağrı SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, erken emeklilik için kritik bir uyarıda bulundu.
Özgür Erdursun, emeklilik ve emekli olma sürecinde olanlara verdiği bilgilerle öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu kez ‘erken emeklilik’ için kritik bir çağrıda bulundu.
Özgür Erdursun yaşanan bu ekonomik gelişmelerin gölgesinde ‘ne yapın ne edin hızlı şekilde bir şekilde erken emekliliğinizi yapın’ dedi.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun erken emeklilik için şunları söyledi:
“Sosyal güvenlik alanında verdiği bilgilerle bilinen Şu anda ülkemizde gerçekten büyük bir ekonomik kriz var geçinmek çok zor. Bir ailede tek bir kişi çalışıyorsa geçinemezsiniz. İki kişinin çalışması çocukların çalışmasıyla beraber eve giren toplu parayla beraber zorunlu ihtiyaçlar, hele eviniz kira ise ancak karşılarsınız.