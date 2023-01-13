Milyonlarca kişinin gözü EYT'de: Ne var ne yoksa satışa çıkardılar

ELLERİNDE NE VARSA SATIŞA ÇIKARDILAR

İlan sayfalarını bedelli bekleyenlerden sonra şimdi de EYT'liler doldurmaya başladı. Borçlanma için paraya ihtiyacı olanlar tarladan arabaya ellerinde ne varsa satışa çıkardı. İlan sayfalarından birinin arama kısmına EYT yazınca çok sayıda ilan çıktı. İlandaki numaralar arandığında kimi vatandaşlar askerlik, kimi vatandaşlar doğum borçlanması için ev, tarla veya arabasını sattığını söyledi.