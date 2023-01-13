Milyonlarca kişinin gözü EYT'de: Ne var ne yoksa satışa çıkardılar
Yaş şartının olmadığı EYT'de birçok vatandaş, askerlik ve doğum borçlanması yaparak eksik kalan prim günlerini tamamlamanın telaşı içinde. Öyle ki birçok ilan sayfasında ev, tarla veya arabanın EYT borçlanması için satışa çıkarıldığı görüldü.
Milyonların merakla beklediği EYT'nin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı olmadığını açıkladı EYT'de 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.
Vatandaşları şimdiden eksik prim borçlarını tamamlama telaşı sardı. Askerlik ve doğum borçlanması yaparak primlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar ilan sayfalarında evlerini, arabalarını ve tarlalarını satışa çıkarmış durumda.
ELLERİNDE NE VARSA SATIŞA ÇIKARDILAR
İlan sayfalarını bedelli bekleyenlerden sonra şimdi de EYT'liler doldurmaya başladı. Borçlanma için paraya ihtiyacı olanlar tarladan arabaya ellerinde ne varsa satışa çıkardı. İlan sayfalarından birinin arama kısmına EYT yazınca çok sayıda ilan çıktı. İlandaki numaralar arandığında kimi vatandaşlar askerlik, kimi vatandaşlar doğum borçlanması için ev, tarla veya arabasını sattığını söyledi.
İŞTE BORÇLANMA BEDELLERİ
Show TV'nin haberine göre EYT için şartlar arasında 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamak ve 5000 prim günü yer alıyor. Eksik primi olanlar ise askerlik ve doğum borçlanması yapıyor.