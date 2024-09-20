Milyonlarca Kişi Kapısında Sıra Oluyordu: Meşhur Sokak Lezzetleri Restoranı İflas Etti

Hawkers, iflas başvurusunun ardından faaliyetlerine devam ederken, St. Petersburg'daki Central Avenue şubesi de dahil olmak üzere 15 restoranını açık tutmayı planlıyor.

Şirket, 2023 yılı başlarında Hawkers markasını ABD genelinde tanınan bir isim haline getirmek amacıyla bir kredi anlaşması imzaladığını belirtti. Ancak borç yükü nedeniyle bu planlar sekteye uğradı.