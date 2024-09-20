Milyonlarca Kişi Kapısında Sıra Oluyordu: Meşhur Sokak Lezzetleri Restoranı İflas Etti
K-Pop’un küresel etkisiyle ün kazanan Asya sokak lezzetlerini sunan Hawkers Asian Street Food, iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Ekonomim.com
Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde artan iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Florida merkezli restoran zinciri, borçlarını ödeyemediği için iflas koruma başvurusu yaptığını duyurdu.
Hawkers, iflas başvurusunun ardından faaliyetlerine devam ederken, St. Petersburg'daki Central Avenue şubesi de dahil olmak üzere 15 restoranını açık tutmayı planlıyor.
Şirket, 2023 yılı başlarında Hawkers markasını ABD genelinde tanınan bir isim haline getirmek amacıyla bir kredi anlaşması imzaladığını belirtti. Ancak borç yükü nedeniyle bu planlar sekteye uğradı.
Hawkers, özellikle K-Pop hayranlarının ilgisiyle büyük bir müşteri kitlesine ulaşmış, Asya sokak yemeklerini ABD'deki yemek kültürüne başarılı bir şekilde entegre etmişti.