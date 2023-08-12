Milyonlarca kişi için erken emeklilik yolu açılıyor: O tarihten önce sigorta girişiniz varsa dikkat!
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı olmadan emekli olmaları artık bir kazanılmış hak olarak kullanılacak. Bu kapsamda SGK ve Bağ-Kur’lu kadın ile erkek çalışanların yerine getirmesi gereken şartlar bulunuyor.
Mart ayında çıkartılan yasa ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış milyonlarca vatandaş için yaş şartı olmadan emekliliğin yolu açıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası sonrasında 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde 2 milyondan fazla sigortalı emeklilik için müracaat etti. Bu sigortalılardan 1.9 milyonunun işlemleri tamamlandı.
Mart ayında başvuranların maaşları 1 Nisan'dan itibaren hesaplandı ve işlemleri bittiği tarihte ikramiyeleri ile birlikte toplu olarak ödemeler yapıldı. Daha sonraki aylarda başvuranlarda başvurdukları aydan sonraki ay başından itibaren hesaplanan maaşlarını ve ikramiyelerini toplu olarak almaya devam ediyor.
PRİM VE YIL ÖNEMLİ
Yeniasır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, EYT yasasından yararlanmak için 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmak şartı bulunuyor. SGK'lılarda işe giriş tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında primini tamamlamak ve erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıllık bekleme süresini tamamlamak yeterli oluyor.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün kadınlarda ise 20 yıl yani 7200 gün primin olması yeterli olmuyor. Bu prim ve yıl şartını tamamlayanlar yaş şartı olmadan emekli oluyor.