Milyonlarca kişi için erken emeklilik yolu açılıyor: O tarihten önce sigorta girişiniz varsa dikkat!

PRİM VE YIL ÖNEMLİ

Yeniasır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, EYT yasasından yararlanmak için 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmak şartı bulunuyor. SGK'lılarda işe giriş tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında primini tamamlamak ve erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıllık bekleme süresini tamamlamak yeterli oluyor.