Milyonlarca İnsan Açlık Sınırının Altında! Makas Açılıyor, Fark 2 Bin Lirayı Aştı

Türk-İş, temmuz ayında açlık sınırının 19 bin 234 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı. 17 bin 2 TL alan asgari ücretliler ile 12.500 TL maaş alan emekliler yine açlık sınırının altında kaldı.

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Milyonlarca İnsan Açlık Sınırının Altında! Makas Açılıyor, Fark 2 Bin Lirayı Aştı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre nisan ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liraya yükseldi.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 25 BİN LİRA

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 24 bin 902 liraya yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONUNDA ARTIŞ

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 1,35 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.

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