Milyonlarca Ev Sahibi Ve Kiracı Olan Emekliler Havalara Uçacak! Resmen Muaf Olacaklar
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kendi adına evi bulunan ancak kirada oturan bir emekli öğretmenin emlak vergisinden muaf tutulmasını sağladı.
Kaynak: AA
Emekli maaşı dışında geliri bulunmayan ve uzun yıllardır kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, adına kayıtlı bir konut olduğu gerekçesiyle belediye tarafından emlak vergisi ödemekle yükümlü tutuldu. Ancak ekonomik durumu nedeniyle bu vergiden muaf tutulmayı talep eden öğretmenin başvurusu, belediye tarafından reddedildi.
MADDİ OLARAK ZORLANDIĞINI BELİRTEREK BAŞVURDU
Temmuz 2024’te vergi borcu ödeme emri gönderilmesi üzerine KDK'ye başvuran öğretmen, alışkanlıkları nedeniyle kiracı olarak yaşadığı evden ayrılamadığını ve maddi olarak zorlandığını belirterek emlak vergisinden muaf tutulmak için destek istedi.
KDK DEVREYE GİRDİ, VERGİDEN MUAF TUTULDU
Başvuruyu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili belediyeyle görüşerek konunun çözülmesi için girişimde bulundu. Belediye, yapılan incelemeler sonucunda başvuruyu haklı bularak emekli öğretmenin emlak vergisinden muaf tutulmasına karar verdi.