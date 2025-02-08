Milyonlarca Ev Sahibi Ve Kiracı Olan Emekliler Havalara Uçacak! Resmen Muaf Olacaklar

Emekli maaşı dışında geliri bulunmayan ve uzun yıllardır kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, adına kayıtlı bir konut olduğu gerekçesiyle belediye tarafından emlak vergisi ödemekle yükümlü tutuldu. Ancak ekonomik durumu nedeniyle bu vergiden muaf tutulmayı talep eden öğretmenin başvurusu, belediye tarafından reddedildi.