Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! SSK, BağKur, Emekli Sandığı Tüm Emekliler Dikkat! Flaş Açıklama Geldi

"Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira ile geçinmeye çalışıyor. Çarşı ve pazardaki fiyat artışları karşısında alım gücü giderek düşüyor. Böyle bir ortamda bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bir nebze olsun rahatlamasını sağlamalı. Bugün itibarıyla milyonlarca emekli, her bayram için ödenen 3 bin liralık ikramiyenin artırılmasını dört gözle bekliyor. İkramiyeler, emeklilerin bütçesine katkı sağlayacak şekilde güncellenmeli ve bayramı huzur içinde geçirmelerine olanak tanımalıdır."