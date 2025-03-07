Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! SSK, BağKur, Emekli Sandığı Tüm Emekliler Dikkat! Flaş Açıklama Geldi
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, ikramiyelerin emeklilerin bütçesine katkı sağlayacak bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, ilk olarak 2018 yılında 1000'er lira olarak ödenmeye başlanan ikramiyelerin, yapılan zamlarla birlikte 3 bin liraya çıkarıldığını hatırlattı. Ancak, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle ikramiyelerin alım gücünün düştüğünü vurgulayan Ergün, şu ifadeleri kullandı:
"İkramiye uygulamasının başladığı 2018 yılında 1000 lira ile emeklilerimiz memleketlerine gidip yakınlarını ziyaret edebiliyor ve küçükbaş kurban alabiliyordu. Ancak bugün 3 bin liralık mevcut ikramiye ile bunları gerçekleştirmek mümkün değil."
"BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIRILMALI" ÇAĞRISI
Emeklilerin, maaşlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Ergün, ikramiyelerde artış yapılması gerektiğini vurguladı. TÜED olarak her gün yüzlerce emekliden bu konuda talep aldıklarını söyleyen Ergün, şu değerlendirmede bulundu:
"Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 lira ile geçinmeye çalışıyor. Çarşı ve pazardaki fiyat artışları karşısında alım gücü giderek düşüyor. Böyle bir ortamda bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bir nebze olsun rahatlamasını sağlamalı. Bugün itibarıyla milyonlarca emekli, her bayram için ödenen 3 bin liralık ikramiyenin artırılmasını dört gözle bekliyor. İkramiyeler, emeklilerin bütçesine katkı sağlayacak şekilde güncellenmeli ve bayramı huzur içinde geçirmelerine olanak tanımalıdır."