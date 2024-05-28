Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Kök maaş yükselecek mi?
Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacak. İşte detaylar...
Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacağı belirtiliyor. Kök maaş değişikliği için temmuz ayının ilk haftası bekleniyor. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı oranı belli olduğunda maaşı 10 bin lira olan herkesin kök maaşı etkilenecek.
Maaşı 10 bin lira olan ancak kök maaşı daha düşük olan emeklilerin maaşları 10 bin liraya tamamlanarak ödeniyor.
Örneğin gerekirse kök maaşı 6 bin lira olan bir emeklinin maaşına 4 bin lira eklenti yapılarak 10 bin liraya tamamlanıyor. Yukarıdaki örnekte kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşına yüzde 25 oranında zam yapıldığında kök maaşı 7500 liraya çıkıyor. Böylece, devlet 4 bin lira yerine 2 bin 500 lira daha ekleyerek maaşı 10 bin liraya tamamlıyor.
Son açıklanan enflasyonla birlikte dört aylık olarak kök maaşa yansıyacak kümülatif artış yüzde 18,70 oldu.
Hürriyet’in haberine göre, bu orana Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.