Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Kök maaş yükselecek mi?

Örneğin gerekirse kök maaşı 6 bin lira olan bir emeklinin maaşına 4 bin lira eklenti yapılarak 10 bin liraya tamamlanıyor. Yukarıdaki örnekte kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşına yüzde 25 oranında zam yapıldığında kök maaşı 7500 liraya çıkıyor. Böylece, devlet 4 bin lira yerine 2 bin 500 lira daha ekleyerek maaşı 10 bin liraya tamamlıyor.