Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Kök maaş yükselecek mi?

Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacak. İşte detaylar...

Emekli maaşı Zam
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Kök maaş yükselecek mi? - Resim: 1

Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında değişiklik yaşanacağı belirtiliyor. Kök maaş değişikliği için temmuz ayının ilk haftası bekleniyor. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı oranı belli olduğunda maaşı 10 bin lira olan herkesin kök maaşı etkilenecek.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Kök maaş yükselecek mi? - Resim: 2

Maaşı 10 bin lira olan ancak kök maaşı daha düşük olan emeklilerin maaşları 10 bin liraya tamamlanarak ödeniyor.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Kök maaş yükselecek mi? - Resim: 3

Örneğin gerekirse kök maaşı 6 bin lira olan bir emeklinin maaşına 4 bin lira eklenti yapılarak 10 bin liraya tamamlanıyor. Yukarıdaki örnekte kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin maaşına yüzde 25 oranında zam yapıldığında kök maaşı 7500 liraya çıkıyor. Böylece, devlet 4 bin lira yerine 2 bin 500 lira daha ekleyerek maaşı 10 bin liraya tamamlıyor.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Kök maaş yükselecek mi? - Resim: 4

Son açıklanan enflasyonla birlikte dört aylık olarak kök maaşa yansıyacak kümülatif artış yüzde 18,70 oldu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Kök maaş yükselecek mi? - Resim: 5

Hürriyet’in haberine göre, bu orana Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.

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