Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı'

"Seçimlere kadar tekrar yine cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli. İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuyu çok fazla tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur."