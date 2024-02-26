Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 'Ankara'da gizli tutulan kulis bilgisi sızdırıldı'
Emekliye seyyanen zam ihtimali milyonlarca kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alırken, uzmanlardan konuyla ilgili kulis bilgileri arka arkaya geldi.
Milyonlarca emeklinin ocak ayında aldığı yüzde 49.25'lik zam, şimdiden erimeye başladı.
En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Emekli bayram ikramiyeleri de 3000 TL oldu ancak yine de artan fiyatlar karşısında yetersiz kaldı. Bununla birlikte yerel seçimlerin yaklaşmasıyla emekliye zam beklentisi de yükseldi. Kulis bilgileri de peş peşe geldi.
Mynet'te yer alan habere göre SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini ifade etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı.
Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde" ifadesini kullandı.
"Seçimlere kadar tekrar yine cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli. İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuyu çok fazla tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur."
Erdursun, emekli maaşlarına mart ayında bir düzenleme yapılabileceğini iddia ederek bayram ikramiyeleri için de rakam verdi: Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor. "Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır.
Kayıp varsa mart ayına kadar düzenleme yapılır. mart ayının ilk haftası Meclis de kapanacak. Meclis kapandıktan sonra nasıl bir karar alınacak bu da önemli. Seyyanen artış beklentisi çok daha sıcak. Emekli aylıkları konusu kapanmadı. Hükümet de ayrıca bir seyyanen artış yapabilir. Bayram ikramiyeleri de 5 bin TL'ye çıkarabilirler, çıkarırlarsa. Kesin bir durum yok ama beklenti çok fazla."
'ANKARA'DA ÇOK GİZLİ TUTULAN KULİS'
Konuyla ilgili bir bilgi paylaşımı da gazeteci Ekrem Açıkel'den geldi. "Ankara kulislerinde iki iddia öne sürülüyor. Birinci iddia emekli aylıklarına 2-4 bin lira seyyanen artış gelebilir" diyen Açıkel, şöyle devam etti:
"Üst rakam 4 bin TL, 2 bin liranın da altına düşülmeyecek. Hazırlık çalışması olduğu söyleniyor. Ankara’da çok gizli tutulan kulis. İddialara göre diyelim.
İddia iki: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri. 2 bin liraydı. 3000 bin liraya çıkarıldı. Bayram ikramiyesine son anda bir dokunuşla eğer ekonominin durumu nedeniyle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılamıyorsa 5 bin liraya çıkarma ihtimali var."
Haftalık çalışmasına yarın başlayacak olan Meclis Genel Kurulu’nda gündemin ilk sırasında 8. Yargı Paketi olacak.
Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.