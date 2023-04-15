Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp!
2018 yılından bu yana verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi 5 yılda pula döndü. 5 yılda eriyen emekli bayram ikramiyesi 2018’de 228 dolar iken, ikramiye 103 dolara indi.
Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödeniyor. 2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 100 TL zamlanmış ve bin 100 TL olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında ise, bin 100 TL olarak uygulandı.
Son olarak AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi. Elitaş'ın açıklamaları sonrası Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.
EMEKLİ BAYRAK İKRAMİYESİ 5 YILDA ERİDİ
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın aktardığı habere göre, emekli bayram ikramiyesiyle 2018’de 3.3 çeyrek altın alınırken bugün sadece 0.93 adet çeyrek altın alınıyor.
EMEKLİ BAYRAK İKRAMİYESİ DOLAR BAZINDA DA GERİLEDİ
2018’de döviz karşılığı 228 dolar olan ikramiye bugün sadece 103 dolar. Yüzde 286 enflasyonla alım gücü eriyen ikramiyenin toplam bütçeye oranı da yüzde 2.8’den yüzde 1.1’e geriledi.