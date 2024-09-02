Milyonlarca Emekliye Kara Haber: Yıllardır Ücretsizdi Artık Paralı Oldu!

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon karşısında ezilmeye devam eden emeklilere bir kötü haber de bankalardan geldi. Son günlerde artan para çekme talebini karşılamakta güçlük yaşayan bankalar, yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklik sonrası milyonlarca emekliden kesintiye gidileceği öğrenildi.

Milyonlarca Emekliye Kara Haber: Yıllardır Ücretsizdi Artık Paralı Oldu! - Resim: 1

Ekonomideki bozulma ve artan fiyatlara karşı alım güçlerinde en büyük düşüş görülen grup emekliler oldu.

Sayıları 16 milyonu bulan emekli vatandaş, enflasyon karşısında çok düşük maaşlar almaya mahkum edilirken, emeklilere bir darbe de bankalardan geldi. Türkiye'de görülen yüksek enflasyona nedeniyle müşterilerinin nakit çekim taleplerini karşılamakta güçlük yaşayan bankalar, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla veznede oluşacak uzun kuyrukları engellemek amacıyla nakit çekim işlemlerine kısıtlama getirmişti.

EMEKLİLERDEN KESİNTİ YAPILACAK

Yeni banknot basılmaması nedeniyle para arzı konusunda ATM'lerde de sıkıntı yaşayan bankaların önemli bölümü, günlük ücretsiz para çekme sınırını 10 bin TL'ye sabitlerken, veznelerden yapılacak işlemlerde ise 20 bin lira alt sınırı getirdi.

Bu durum, 12 bin 500 TL ile 20 bin lira aralığında maaş alan milyonlarca emeklinin mağduriyet yaşamasına neden oldu.

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