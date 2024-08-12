Milyonlarca Emekliye Kara Haber: SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Maaş Kısıtlaması!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son aylarda yürürlüğe soktuğu uygulamalar ile yeni emeklilik başvurusu yapan SSK ve Bağ-Kur emekli adaylarını mağdur etmeye devam ediyor. Yılın geri kalan bölümünde emeklilik başvurusu yapmayan ve emeklilik başvurusunu gelecek yıla taşıyan vatandaşlar, 2025 yılında yüzde 35 maaş kesintisi yaşayacak.

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Milyonlarca Emekliye Kara Haber: SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Maaş Kısıtlaması! - Resim: 1

16 milyonu aşan sayıları ile Türkiye'nin en büyük sosyal grubunu oluşturan emeklilere peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Temmuz ayında emeklilere beklenen maaş artışını vermeyen iktidar, şimdi de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayata geçirilen kısıtlamalar ile emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmasına neden oluyor. Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle birçok insan emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etmek için emeklilik başvurusunu yapmazken, son düzenlemelerin ardından emeklilik başvurusunu gelecek yıla taşımanın maliyeti ortaya çıktı.


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