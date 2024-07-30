Milyonlarca Emekliye Kara Haber: Bu Emeklilerin Maaşları Yüzde 35 Düşecek

16 milyona yakın emekli, enflasyon karşısında maaşlarının erimesinden şikayet ederken, milyonlarca emekli adayını isyan ettirecek yeni bir gelişme yaşandı. SGK Uzmanı Murat Bal, 2024 yılı ve 2025 yılında emeklilik başvurusu yapacak vatandaşlar arasında yaklaşık yüzde 35'lik bir 'maaş farkı' ortaya çıkacağını belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

Milyonlarca Emekliye Kara Haber: Bu Emeklilerin Maaşları Yüzde 35 Düşecek - Resim: 1

AKP iktidarı, yıllardır sürdürdüğü hatalı ekonomi politikalarının faturasını vatandaşa çıkarmaya devam ederken, acı reçete altında en çok ezilen kesim emekliler oldu. Yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş, enflasyon karşısında oldukça düşük maaşlar almak zorunda kalırken, emekli olmaya hazırlanan milyonları çileden çıkaracak yeni bir gelişme yaşandı.

EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 35 KESİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi paylaşan SGK Uzmanı Murat Bal, emekli maaşlarında başvuru tarihinin belirleyici olacağına dikkat çekti. Bal, halihazırda prim gün sayısı ve yaş şartını karşılayan emeklilere seslenerek, şu uyarılarda bulundu:

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