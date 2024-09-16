Milyonlarca Emekli İçin Yeni Maaş Düzenlemesi: Maaş Farkı Böyle Kapanacak

Yeni düzenlemeye göre, emekli olmaya hak kazanan kişiler, hangi yıl daha yüksek maaş alacaksa o yılın güncelleme katsayısına göre maaş alacak. Bu sayede hak kaybının önüne geçilecek. Düzenleme, enflasyonun etkisinin azalacağı döneme kadar yürürlükte kalacak.

Emekli maaşları, önceki yılın enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. 2024'te enflasyonun 2023'e göre daha düşük olması beklenirken, bu durum maaş farkına neden olacaktı. Ancak yeni düzenlemeyle bu farkın giderilmesi planlanıyor.