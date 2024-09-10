Milyonlarca Çalışanın Beklediği Net Rakam Ortaya Çıktı: İşte 2025 Yılı Asgari Ücret Maaşı
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yapılan enflasyon tahminleri, asgari ücreti etkileyen önemli veriler sunuyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,5 olarak belirlenmesi, Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete yapılacak artışı doğrudan etkileyecek. Bu tahmin gerçekleşirse, net asgari ücretin 25 bin TL civarına çıkabileceği öngörülüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Merkez Bankası’nın ve diğer kurumların değerlendirmelerine göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olması bekleniyor. OVP’de bu oran yüzde 41,5 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu veri, emekli ve memur maaş artışları için de önemli bir gösterge teşkil ediyor. Asgari ücretle çalışanlar da bu rakamlara odaklanmış durumda.
Asgari ücret, doğrudan enflasyon verileriyle belirlenmemekle birlikte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında enflasyon oranları önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor. 2024 yılında ara zam yapılmadığı için, yıllık enflasyon oranı bu yıl asgari ücretin belirlenmesinde belirleyici bir rol oynayacak.
OVP’de öngörülen yüzde 41,5'lik enflasyon oranı gerçekleşirse, asgari ücretin brüt 28.303 TL, net ise 24.058 TL seviyelerine yükselebileceği belirtiliyor. Bu durumda, net asgari ücretin 25 bin TL, brüt ücretin ise 30 bin TL civarına çıkması muhtemel görünüyor.
Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle, enflasyon ve geçim endekslerini değerlendirerek yeni asgari ücreti belirliyor. Türk-İş işçi tarafını, TİSK işveren tarafını temsil ederken, hükümet sürece hakem olarak dahil oluyor. Pandemi sonrası dönemde yılda iki kez yapılan asgari ücret artışları 2024 yılında yalnızca bir kez yapılmış ve ara zam gerçekleştirilmemişti.