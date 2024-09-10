Milyonlarca Çalışanın Beklediği Net Rakam Ortaya Çıktı: İşte 2025 Yılı Asgari Ücret Maaşı

Merkez Bankası’nın ve diğer kurumların değerlendirmelerine göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olması bekleniyor. OVP’de bu oran yüzde 41,5 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu veri, emekli ve memur maaş artışları için de önemli bir gösterge teşkil ediyor. Asgari ücretle çalışanlar da bu rakamlara odaklanmış durumda.