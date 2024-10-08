Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Yüzde 50 Zamlandı

Eleman.net’in düzenlediği bir ankete göre, çalışanların yüzde 39'u yol ücreti almıyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 76’sı, geçen yıla göre yol harcamalarının yüzde 50 oranında arttığını ifade ediyor.

Çalışanların işe gidip gelme alışkanlıklarını ve yolda geçirdikleri zamanı inceleyen anketin sonuçlarına göre, "Sabah işe nasıl gidiyorsunuz?" sorusuna %54’ü “toplu taşıma”, %23’ü “servis”, %14’ü “kendi aracım”, %6’sı ise “yürüyerek” yanıtını verdi. Servis imkanı bulunmayan çalışanlara yöneltilen “Yol ücreti alıyor musunuz?” sorusuna ise %39 oranında “hayır” yanıtı geldi.

Kaynak: Haber Merkezi