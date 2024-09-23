Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Sistem Yolda: İşte Tamamlayıcı Emekliliğin Detayları

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların hem sosyal güvenlik maaşı hem de tamamlayıcı emeklilik maaşı almasını sağlayacak bir yapı olarak tasarlandı. Çalışanların, emeklilikte yaşadıkları gelir kaybını dengelemeyi amaçlayan sistem, bireysel tasarrufları artırmayı hedefliyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren tamamlayıcı emeklilikle ilgili detayları anlattı.

Doğan yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Tamamlayıcı emeklilik sistemi, 2017 yılından bu yana uygulanan ve işverenlerin çalışanlarını zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil ettiği otomatik katılım sistemi üzerine kurgulanacak.

Ancak tamamlayıcı emeklilik başladığında, otomatik katılım sistemi sonlandırılacak. Mevcut otomatik katılım sistemindeki 7.5 milyon çalışan tamamlayıcı emeklilik sistemine devredilmeyecek, sistem sıfırdan kurulacak.

Bu süreçte, mevcut sistemde yer alan kişilere, isterlerse tüm hak ve birikimleri ile BES’e geçmeleri, istemezlerse hak ve birikimlerini alarak sistemle ilişiklerini kesmeleri sağlanacak.

SOSYAL GÜVENLİĞİN TAMAMLAYICISI OLACAK

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, emeklilik şirketleri tarafından yürütülecek. Çalışanlar hem SGK kapsamında hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminde yer alacaklar. Emeklilik zamanı geldiğinde ise hem kıdem tazminatı hem de emekli maaşı alabilecekler.

Üstüne bir de tamamlayıcı emeklilik sisteminden birikimlerini veya maaşlarını alacaklar.

İŞVEREN VE DEVLET KATKISI OLACAK

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin otomatik katılımdan iki önemli farkı olacak. Otomatik katılımda çalışanın maaşının yüzde 3’ü sisteme aktarılırken, devletten yüzde 30 katkı geliyordu ancak işverenin katkısı yoktu.

Tamamlayıcı emeklilikte işveren de katkı yapacak. Çalışan, işveren ve devlet katkılarıyla toplam katkının yüzde 7 olması planlanıyor (yüzde 3 işveren, yüzde 3 çalışan, yüzde 1 devlet). İkinci fark ise çalışan, emekliliğine kadar sistemden ayrılamayacak."

Kaynak: Hürriyet