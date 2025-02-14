Milyonlarca Çalışan Emekliyi İlgilendiriyor! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih Belli Oldu: Emekli Maaşınız Anında Kesilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak işe başlayanlar için önemli bir uyarıda bulundu. Bu tarihten sonra sigortalı olan ve emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı alan kişiler, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli maaşları kesilecek. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
SGK'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak işe başlayan kişiler, emeklilik şartlarını tamamlayıp yaşlılık aylığı almaya hak kazandıktan sonra yeniden çalışmaya başlarlarsa, emekli maaşları kesilecek. Bu kural, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç tüm sigortalılar için geçerli.
MAAŞ KESİNTİSİ NASIL UYGULANACAK?
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden sigortalıların maaşları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilecek. Ancak bu süreçte, sigortalıların kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık), uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) ile genel sağlık sigortası primleri ödenmeye devam edecek. Çalışma süreci sona erdiğinde ise yeni emekli maaşı, bu dönemdeki hizmetler de dahil edilerek yeniden hesaplanacak.
KİMLER ETKİLENECEK?
Bu kural, özellikle 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olarak işe başlayan kişileri kapsıyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenlerin, maaşlarının kesileceğini bilmeleri büyük önem taşıyor. Tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına çalışanlar ise bu kuraldan muaf tutuluyor.
EMEKLİLİK PLANLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN
Emekli olmayı planlayan vatandaşların, bu kuralı dikkate alarak hareket etmeleri gerekiyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenler, maaşlarının kesileceğini bilmeli ve buna göre planlarını gözden geçirmeli. SGK'nın bu uygulaması, emeklilik sonrası çalışma hayatını etkileyebilecek önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor.
1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan kişiler, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli maaşlarını alamayacak. Bu durum, özellikle emeklilik sonrası çalışmayı düşünenler için dikkat edilmesi gereken bir konu. SGK'nın bu kuralı, emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmek isteyenler için önemli bir hatırlatma niteliğinde.