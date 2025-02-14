Milyonlarca Çalışan Emekliyi İlgilendiriyor! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler için Kritik Tarih Belli Oldu: Emekli Maaşınız Anında Kesilecek

MAAŞ KESİNTİSİ NASIL UYGULANACAK?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden sigortalıların maaşları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilecek. Ancak bu süreçte, sigortalıların kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık), uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) ile genel sağlık sigortası primleri ödenmeye devam edecek. Çalışma süreci sona erdiğinde ise yeni emekli maaşı, bu dönemdeki hizmetler de dahil edilerek yeniden hesaplanacak.