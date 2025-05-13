Milyonlarca Bağ-Kur'lu Havalara Uçacak! Erken Emeklilik İçin Flaş Gelişme Yaşandı

1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR AVANTAJLI DURUMDA

Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş Bağ-Kur’lular, yeni düzenlemeyle birlikte 7.200 prim günüyle emekli olabilecek. Ancak bu kişilerin emeklilik yaşını da tamamlamış olmaları gerekiyor. Yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise bu yaş sınırı kademeli olarak 65’e kadar çıkacak.