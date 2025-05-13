Milyonlarca Bağ-Kur'lu Havalara Uçacak! Erken Emeklilik İçin Flaş Gelişme Yaşandı
Bağ-Kur sigortalıları için hazırlanan yeni düzenleme, milyonlarca küçük esnaf ve çiftçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte, emeklilik için gerekli olan 9.000 günlük prim ödeme şartı 7.200 güne çekilecek. Böylece yaklaşık 1 milyon kişi için 5 yıl erken emeklilik yolu açılmış olacak.
Düzenlemeden özellikle basit usulde vergilendirilen, 10’dan az çalışanı bulunan esnaflar ile çiftçiler faydalanabilecek. Bakkal, kasap, berber, terzi gibi küçük işletme sahipleri düzenlemenin merkezinde yer alıyor.
1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR AVANTAJLI DURUMDA
Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş Bağ-Kur’lular, yeni düzenlemeyle birlikte 7.200 prim günüyle emekli olabilecek. Ancak bu kişilerin emeklilik yaşını da tamamlamış olmaları gerekiyor. Yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise bu yaş sınırı kademeli olarak 65’e kadar çıkacak.
PRİM BORCU OLANLARA İHYA YOLUYLA EMEKLİLİK İMKANI
Daha önce prim borcu nedeniyle sigortalılığı durdurulan kişiler de unutulmadı. İhya yöntemiyle, dondurulmuş günler yeniden canlandırılabilecek. Bu sayede, geçmişte ödenmemiş primler geriye dönük olarak yatırılarak emeklilik hakkı elde edilebilecek.
SON 7 YIL KURALI DEVAM EDİYOR
Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna prim ödeyenler için son 7 yıl kuralı geçerliliğini koruyor. Emeklilik işlemleri, son 7 yıllık dönemde hangi kurumda daha fazla sigortalılık süresi geçtiyse o kurumun şartlarına göre yapılacak. Bu uygulamada herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
EYT’Lİ BAĞ-KUR’LULAR DA YARARLANABİLECEK
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında bulunan ve Bağ-Kur üzerinden 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler de 7.200 prim günüyle emekli olabilecek. Bu durumda EYT’li Bağ-Kur’lular da 5 yıl erken emeklilik şansına sahip olacak.
YAŞ ŞARTI KALDIRILACAK MI?
Yeni düzenleme, yalnızca prim gün sayısında indirimi içeriyor. Emeklilik için yaş şartı ise korunmaya devam edecek. 7.200 prim gününü tamamlayanların, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş koşulunu da yerine getirmesi gerekecek.
DÜZENLEMENİN YASALAŞMASI BEKLENİYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleşen sistemde, yıllardır gündemde olan prim eşitsizliği bu düzenlemeyle giderilmeye çalışılıyor. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasalaştığında, küçük esnaf ve çiftçiler için emeklilik koşulları daha ulaşılabilir hale gelecek.