Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: TÜVTÜK'ten kritik karar

NASIL RANDEVU ALINACAK?

Araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenebilir ve randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilirler. Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikteki araçların daha güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde seyretmesi hedefleniyor.