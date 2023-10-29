Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: TÜVTÜK'ten kritik karar
TÜVTÜRK trafikte kaydı bulunan milyonlarca araç için yeni bir uygulama hayata geçirdi. Uygulamanın detayları belli oldu.
TÜVTÜRK, sayıları 25 milyon olarak ifade edilen araç sahipleri için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
Artık TÜVTÜRK istasyonları, randevusuz araç muayenesi yapmayacak. Bu, araç sahiplerinin muayene süreçlerini daha düzenli hale getirmeyi hedefliyor.
NASIL RANDEVU ALINACAK?
Araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenebilir ve randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilirler. Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikteki araçların daha güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde seyretmesi hedefleniyor.
Ayrıca, araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalmış olacak. Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacak.
Yeni uygulama sonrası yoğunluk yaşanmayacağını düşünen çok sayıda araç sahibi, randevu almadan muayene için istasyonları ziyaret etse de, TÜVTÜRK istasyonları randevusuz hiçbir aracı muayeneden geçirmemeye devam ediyor.
İnternet üzerinden alınabilecek randevu ile sürücüler uygun buldukları gün ve saatte otomobillerini muayeneye sokabiliyor.
Aynı zamanda otomobil sahipleri, TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan “Egzoz pulu” olarak adlandırılan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü testini yaptırabilirken, verilen belgeyi muayene sırasında yetkiliye ibraz ederek ek bir test yaptırmaktan muaf tutulmakta.
TÜVTÜRK’ün gezici istasyonları, araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayarak yoğunluğun önüne geçmeye ve işlemleri daha düzenli bir şekilde yürütmeye yardımcı oluyor.
Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirebilirler ve trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler.
Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacaktır.