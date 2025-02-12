Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor: O Uygulama Resmen Değişti! Fiyatlar Güncellendi

1,5 DOLARDAN 10 DOLARA KADAR DEĞİŞİYOR

Ayrıca, yalnızca motosiklet ve bisikletlere ait olan bazı parçalara yönelik gözetim uygulaması da getirildi. Buna göre, bisiklet ve motosikletler için kilitler, el pompaları, ziller, çanlar, aydınlatma ve işaret cihazları, jantlar, gergi çubukları, furşlar, frenler, seleler, pedallar, krank dişlileri, gidonlar, bagaj taşıyıcılar, vites değiştirme dişlileri ve bisiklet tekerlekleri gibi parçaların ithalatında, kilogram başına 1,25 dolardan 10 dolara kadar değişen bir gözetim uygulaması olacak.