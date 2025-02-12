Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor: O Uygulama Resmen Değişti! Fiyatlar Güncellendi
Ticaret Bakanlığı, motosiklet ve bisikletlerde kullanılan bazı aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulaması kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, belirli parçalar için birim gümrük kıymeti belirlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından motosiklet ve bisikletlerde kullanılan bazı aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulaması kararı alındı.
YENİ GÖZETİM UYGULAMASIYLA FİYATLAR BELİRLENDİ
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bazı alüminyum silindir kapaklarının ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlendi.
1,5 DOLARDAN 10 DOLARA KADAR DEĞİŞİYOR
Ayrıca, yalnızca motosiklet ve bisikletlere ait olan bazı parçalara yönelik gözetim uygulaması da getirildi. Buna göre, bisiklet ve motosikletler için kilitler, el pompaları, ziller, çanlar, aydınlatma ve işaret cihazları, jantlar, gergi çubukları, furşlar, frenler, seleler, pedallar, krank dişlileri, gidonlar, bagaj taşıyıcılar, vites değiştirme dişlileri ve bisiklet tekerlekleri gibi parçaların ithalatında, kilogram başına 1,25 dolardan 10 dolara kadar değişen bir gözetim uygulaması olacak.