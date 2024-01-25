Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Kalem kalem hesaplandı, süre 31 Ocak'ta bitiyor

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıl için zamlı 2024 MTV ücretleri Yeniden Değerleme Oranı kadar yani yüzde 58,46 zamlanmıştı. Öte yandan zorunlu araç muayene ücreti, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artış da araç sahiplerini bu yıl zorlayacak.

Liste kalem kalem hesaplandı, rakamlar ortaya döküldü: