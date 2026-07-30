Milyonlarca Araç Sahibine Müjde! Muayenede 20 Yıllık Yeni Dönem: Kredi Kartı Komisyonu Tarih Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene hizmetlerinde büyük bir sistem değişimi başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Özelleştirme İdaresi Başkanı'nın katılımıyla bugün Ankara’da düzenlenecek resmi törende, 20 yıllık yeni imtiyaz sözleşmesi imza altına alınacak. MOI OGG ortaklığı tarafından kurulan TURKA şirketiyle imzalanacak bu tarihi anlaşmayla, vatandaşların uzun süredir şikayetçi olduğu ek ücret uygulamaları son bulacak.

KREDİ KARTINA SIFIR KOMİSYON

tv100'de yer alan habere göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, pos cihazı fark ücretlerine dair radikal bir adım atıldığını duyurdu. Yeni dönemin devreye girmesiyle birlikte ödeme kolaylığı sağlanacağını belirten Uraloğlu, "15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni imtiyaz döneminde TURKA, vatandaşlarımızın kredi kartıyla yapacakları araç muayene ödemelerinde hiçbir şekilde kredi kartı komisyonu almayacak" ifadelerini kullandı.

İSTASYON SAYISI 352’YE ÇIKARILIYOR

Yeni sözleşme ile birlikte halihazırda 219'u sabit, 102'si seyyar olmak üzere toplam 321 noktada verilen hizmet kapasitesi artırılacak. İstasyon ağı 249 sabit ve 103 seyyar olmak üzere toplam 352 noktaya ulaştırılacak. Özellikle yoğunluğun nefes aldırmadığı büyükşehirlerde, işlemlerin hızlanması adına 8 kanallı dev muayene istasyonları inşa edilecek.

TEKNOLOJİK ALTYAPIYA YAPAY ZEKA VE DİJİTAL TAKİP

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülecek yeni 20 yıllık süreçte araçların mekanik durumlarını hatasız analiz etmek için süspansiyon test cihazları, otomatik plaka tanıma altyapısı ve elektronik boyut ölçüm sistemleri devreye alınacak.

Ayrıca ilerleyen süreçte araç içi arıza tespit sistemlerine bağlanabilen OBD (On-Board Diagnostics) cihazları da muayene standartlarına dahil edilerek dijital kontrol mekanizması güçlendirilecek.

19 YILDA 210 MİLYONDAN FAZLA MUAYENE

Türkiye'de araç muayenelerinin özelleşme sürecine dair rakamsal veriler de paylaşan Bakan Uraloğlu, 2004 yılında başlayan adımların ardından ilk özel istasyonların 15 Ağustos 2007'de açıldığını anımsattı. Geride kalan yaklaşık 19 yıllık süreçte, 50 milyonu muayene tekrarı olmak üzere 210 milyonun üzerinde aracın yasal kontrolünün yapıldığını belirten Uraloğlu, ilk imtiyaz döneminin resmen biteceği 15 Ağustos 2027 gününden itibaren TURKA ile kesintisiz güvenli sürüş döneminin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: tv100