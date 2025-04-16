Milyonlarca Araç Sahibi İçin Son 14 Gün! Taktırmayan Sürücüye Para Cezası Kesilecek
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında araçlara Taşıt Tanıma Birimi montajı için geri sayım başladı. 30 Nisan tarihine kadar aracına taktırmayana cezai işlem uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)’ne geçiş sürecinde kritik tarih yaklaşıyor. Sisteme dahil olacak mükelleflerin, araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajını en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar yaptırmaları gerekiyor.
MONTAJ YAPTIRMAYAN GİDER OLARAK GÖSTEREMEYECEK
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2025’in UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlendiği vurgulanarak, montaj işlemlerinin hızla sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda, TTB montajı yapılmamış taşıtların akaryakıt alımları için düzenlenecek belgeler, Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesi gereğince geçersiz sayılacak. Bu durumda UTTS’ye uygun olmayan harcamalar gider olarak kayıtlara alınamayacak.
30 NİSAN'A KADAR TAKTIRMAYANA CEZA KESİLECEK
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamında, 30 Nisan’a kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanabileceği hatırlatıldı.
Yetkili firmalar aracılığıyla TTB montaj işlemleri ülke genelinde yoğun şekilde sürerken, akaryakıt istasyonlarında kullanılan pompa üniteleri de UTTS’ye uygun hale getiriliyor. Çalışmalarda sona gelinirken, sistemin tüm unsurlarıyla kısa sürede faaliyete geçmesi hedefleniyor.
UTTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
UTTS’ye başvurular yalnızca utts.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci, sistem üzerinden "UTTS Ana Kullanıcı Hesabı" oluşturularak başlatılıyor. Bu hesap üzerinden taşıt bilgileri girilerek TTB (Taşıt Tanıma Birimi) montajı için gerekli işlemler tamamlanabiliyor.