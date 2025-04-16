Milyonlarca Araç Sahibi İçin Son 14 Gün! Taktırmayan Sürücüye Para Cezası Kesilecek

MONTAJ YAPTIRMAYAN GİDER OLARAK GÖSTEREMEYECEK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2025’in UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlendiği vurgulanarak, montaj işlemlerinin hızla sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda, TTB montajı yapılmamış taşıtların akaryakıt alımları için düzenlenecek belgeler, Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesi gereğince geçersiz sayılacak. Bu durumda UTTS’ye uygun olmayan harcamalar gider olarak kayıtlara alınamayacak.