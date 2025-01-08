Milyonlarca Araç İçin Flaş Karar: Uygulama İncelemeye Alındı! Büyük Tehlikesi Var
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın “Actually Smart Summon” özelliğiyle ilgili kazaların ardından geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Kaynak: AA
Yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracı kapsayan bu inceleme, 2016-2025 arası Model S, 2017-2025 arası Model 3 ve 2020-2025 arası Model Y araçlarını içeriyor.
KAZA İDDİALARI MERCEK ALTINDA
“Actually Smart Summon” özelliği, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden araçlarını belirli bir noktaya yönlendirmesine olanak tanıyor. Ancak, NHTSA'nın yaptığı açıklamaya göre, bu özellik nedeniyle yaşandığı iddia edilen kazalarda, araçların park halindeki araçları veya direk gibi engelleri algılayamadığı belirtiliyor.
KAZALARA YOL AÇABİLİR
Yetkililer, özelliğin kullanım sırasında araç hareketinin yalnızca kısa bir süre içinde durdurulabilmesine dikkat çekerek, bu durumun kullanıcıların yeterince hızlı tepki verememesine ve kazalara yol açmasına neden olabileceğini ifade etti.
HANGİ MODELLER İNCELENECEK?
İnceleme kapsamında, Tesla’nın otonom sürüş özelliklerine sahip belirli modelleri yer alıyor:
-2016-2025 Model S
-2017-2025 Model 3
-2020-2025 Model Y
DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINDI
NHTSA, bu süreçte söz konusu kazaların nedenlerini ve Tesla’nın taşıdığı teknolojinin güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirecek.
Tesla, incelemeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, sonuçların araçların gelecekteki yazılım güncellemeleri veya tasarımlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.