Milyonlarca Araç İçin Flaş Karar: Uygulama İncelemeye Alındı! Büyük Tehlikesi Var

Yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracı kapsayan bu inceleme, 2016-2025 arası Model S, 2017-2025 arası Model 3 ve 2020-2025 arası Model Y araçlarını içeriyor.

KAZA İDDİALARI MERCEK ALTINDA

“Actually Smart Summon” özelliği, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden araçlarını belirli bir noktaya yönlendirmesine olanak tanıyor. Ancak, NHTSA'nın yaptığı açıklamaya göre, bu özellik nedeniyle yaşandığı iddia edilen kazalarda, araçların park halindeki araçları veya direk gibi engelleri algılayamadığı belirtiliyor.