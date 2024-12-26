Milyonlara Yılbaşı Sürprizi: 6 Ocak'a Kadar Tamamen Ücretsiz Olacak

6 OCAK TARİHİNE KADAR ÜCRETSİZ

6 Ocak 2025 saat 19:00'a kadar Black Desert Online'ı Steam üzerinden ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve sonsuza dek oynayabilirsiniz. Zira bu tür kampanyalar genellikle çok kısa sürer ve oyun bir kez ücretsiz olmaktan çıkarsa, tekrar bu fırsata sahip olamayabilirsiniz.