Milyonlara Yılbaşı Sürprizi: 6 Ocak'a Kadar Tamamen Ücretsiz Olacak
Oyun dünyasının dev platformu Steam, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca oyun düşkününe yılbaşı sürprizi yaptı. Steam, dünyaca ünlü MMORPG oyunu Black Desert Online'ın 6 Ocak tarihine kadar tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Oyun dünyasının dev platformu Steam, yeni yılın ilk haftasında oyuncularına müthiş bir sürpriz yaptı. Yılbaşı kampanyası kapsamında, dünyaca ünlü MMORPG oyunu Black Desert Online, sınırlı bir süre için tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor.
6 OCAK TARİHİNE KADAR ÜCRETSİZ
6 Ocak 2025 saat 19:00'a kadar Black Desert Online'ı Steam üzerinden ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve sonsuza dek oynayabilirsiniz. Zira bu tür kampanyalar genellikle çok kısa sürer ve oyun bir kez ücretsiz olmaktan çıkarsa, tekrar bu fırsata sahip olamayabilirsiniz.
20 milyonun üzerinde oyuncusuyla devasa bir topluluğa sahip olan Black Desert Online, etkileyici grafikleri, zengin içeriği ve geniş oyun dünyasıyla oyuncuları kendine hayran bırakıyor.
Oyunun sundukları arasında;
Epik savaşlara katılın, düşmanlarınızı alt edin ve zafer kazanmanın keyfini yaşayın. Devasa bir açık dünyayı keşfedin, farklı bölgeleri ziyaret edin ve macera dolu görevleri tamamlayın.
Balıkçılık, ticaret, üretim ve yemek pişirme gibi birçok farklı etkinlikle vakit geçirin.
Milyonlarca oyuncuyla bir araya gelin, klanlara katılın ve birlikte oyunun tadını çıkarın.
NASIL ÜCRETSİZ ALABİLİRİM?
Black Desert Online'ı ücretsiz almak için yapmanız gerekenler oldukça basit:
Steam hesabınız yoksa ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.
Steam'de Black Desert Online oyun sayfasına gidin.
Karşınıza çıkacak olan "Ücretsiz Olarak Al" butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyin.
Oyun indirme işlemi tamamlandıktan sonra hemen oynamaya başlayabilirsiniz.