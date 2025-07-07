Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: Faizsiz ve Uzun Vadeli Kredi Desteği Geliyor

Kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte vatandaşlar ve işletmeler kredi kullanma konusunda temkinli davranmaya başladı. Ancak Halkbank, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla sunduğu avantajlı kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Banka, hem sıfır faizli hem de uzun vadeli kredi imkanlarıyla esnafa destek olmaya devam ediyor.

USTALIK BELGESİ OLANLARA FAİZSİZ KREDİ

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesi sahibi ve kendi işini kurmuş girişimciler, Halkbank’tan yüzde 100 faiz indirimiyle kredi kullanabiliyor. Bu fırsat, sadece bir kez yararlanılabilecek şekilde sunuluyor.