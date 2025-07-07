Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: Faizsiz ve Uzun Vadeli Kredi Desteği Geliyor
Yüksek faiz ortamında krediye erişim zorlaşırken, Halkbank esnafa ve KOBİ’lere özel faizsiz ve uzun vadeli kredi destekleri sunarak işletmelere can suyu oluyor. Şartları sağlayan herkes bu avantajlı finansmandan yararlanabiliyor.
Kaynak: NTV
Kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte vatandaşlar ve işletmeler kredi kullanma konusunda temkinli davranmaya başladı. Ancak Halkbank, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla sunduğu avantajlı kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Banka, hem sıfır faizli hem de uzun vadeli kredi imkanlarıyla esnafa destek olmaya devam ediyor.
USTALIK BELGESİ OLANLARA FAİZSİZ KREDİ
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesi sahibi ve kendi işini kurmuş girişimciler, Halkbank’tan yüzde 100 faiz indirimiyle kredi kullanabiliyor. Bu fırsat, sadece bir kez yararlanılabilecek şekilde sunuluyor.
2,5 MİLYON TL’YE KADAR UZUN VADELİ KREDİ İMKANI
İş yeri kurmak veya araç almak isteyen esnaflar için de farklı kredi seçenekleri mevcut. “İşyeri Edindirme Kredisi” kapsamında 60 aya varan vadeyle 2 milyon 500 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. “Taşıt Edindirme Kredisi” ise ulaştırma sektöründeki şoför esnafına sıfır veya 5 yaşına kadar araç alımı için yine aynı tutarda finansman sağlıyor.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE 300 BİN TL FAİZSİZ DESTEK
35 yaşını aşmamış ve KOSGEB destek programlarını başarıyla tamamlamış genç girişimciler de faizsiz kredi avantajından yararlanabiliyor. 300 bin TL’ye kadar verilen bu kredi, iş kurma sürecindeki gençlere büyük kolaylık sunuyor.
GELENEKSEL MESLEKLERE ÖZEL DESTEK
Vergi Muafiyet Belgesi bulunan ve el sanatları gibi kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri sürdüren esnaflara da faizsiz kredi sağlanıyor. Çini yapımı, ahşap oymacılığı, el dokumacılığı, keçecilik ve bastonculuk gibi kültürel miras niteliğindeki meslekler bu kapsama dahil.
KEFALETSİZ VE DANIŞMANLIK DESTEKLİ KREDİ FIRSATLARI
Esnafın durumuna göre, bazı kredi türlerinde kefil şartı aranmaksızın da başvuru yapılabiliyor. Ayrıca, teknik destek ve mentorluk programlarına katılan, projeleri onaylanan girişimciler yüzde 60 Hazine destekli kredi avantajından da faydalanabiliyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bu özel kredi paketlerinden yararlanmak isteyenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olması, en az 3 aydır faaliyette bulunması ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması gerekiyor. Kredi kullanımında ESKKK ortaklığı ise zorunlu tutulmuyor.
ESNAFA YATIRIM KREDİSİ SEÇENEĞİ
İşyeri ve taşıt alımlarını kapsayan Yatırım Kredileri ile 2,5 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanıyor. 48 ila 60 aya varan vadelerle sunulan bu krediler, esnafın gelir düzeyine göre planlanarak esnek ödeme imkanı tanıyor.
Halkbank’ın sunduğu bu özel desteklerle esnaf ve KOBİ’ler, ekonomik zorluklar karşısında finansal olarak rahat nefes alıyor. Faizsiz ve uzun vadeli bu krediler, girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor.