Milyonlara Kısıtlama Getirildi! 2 Yıldır Ücretsizdi, Artık Kişi Başı 1000 TL Ödenecek!

REZERVASYON ŞART OLDU, KİŞİ SAYISI KISITLANDI

Yeni düzenlemeye göre Fuji Dağı’na tırmanmak isteyen herkesin kişi başı 4 bin yen (yaklaşık 1.013 TL) ödemesi gerekiyor. Bu tutar, geçen yıl uygulanan 2 bin yenlik turist vergisinin tam iki katı. Daha önce gönüllü bağış olarak sunulan 1.000 yenlik katkı ise artık zorunlu hale geldi. Ayrıca dağa çıkmak isteyenlerin önceden internet üzerinden rezervasyon yaptırması şart. Günlük ziyaretçi sayısı da 4 bin kişiyle sınırlandırıldı.