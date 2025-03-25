Milyonlara Kısıtlama Getirildi! 2 Yıldır Ücretsizdi, Artık Kişi Başı 1000 TL Ödenecek!
Japonya’nın simgelerinden biri olan ve her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Fuji Dağı için yeni kısıtlamalar getirildi. Daha önce ücretsiz olarak ziyaret edilebilen bu ikonik dağa ulaşmak için artık kişi başı 4 bin yen (yaklaşık 1.013 TL) ödenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Fuji Dağı, yıllardır Japonya’ya gelen turistlerin ilk duraklarından biri olarak biliniyor. Ancak aşırı kalabalık ve çevre kirliliği nedeniyle yetkililer, bu yaz sezonu için yeni ve sıkı kurallar getirdi. Yüz binlerce kişinin akınına uğrayan Fuji, temmuz-eylül ayları arasında geçerli olacak tırmanış sezonu için çeşitli sınırlamalar ve ücret uygulamaları başlattı.
REZERVASYON ŞART OLDU, KİŞİ SAYISI KISITLANDI
Yeni düzenlemeye göre Fuji Dağı’na tırmanmak isteyen herkesin kişi başı 4 bin yen (yaklaşık 1.013 TL) ödemesi gerekiyor. Bu tutar, geçen yıl uygulanan 2 bin yenlik turist vergisinin tam iki katı. Daha önce gönüllü bağış olarak sunulan 1.000 yenlik katkı ise artık zorunlu hale geldi. Ayrıca dağa çıkmak isteyenlerin önceden internet üzerinden rezervasyon yaptırması şart. Günlük ziyaretçi sayısı da 4 bin kişiyle sınırlandırıldı.
EĞİTİM VERİLİP KISA TEST YAPILACAK
Yetersiz ekipmanla gelen ya da güvenlik kurallarını hiçe sayan ziyaretçilerin yaşattığı sorunlar nedeniyle, Şizuoka vilayeti yeni bir adım daha attı. Artık tırmanışa başlamadan önce turistler, güvenlik kuralları ve doğaya zarar vermeme konusunda kısa bir eğitimden geçirilecek. Bu bilgilendirme sonrasında katılımcılara kısa bir test uygulanarak bilgileri anladıkları teyit edilecek.
BU SAATLERDE GİRİŞ YAPILMASI YASAK
Yeni önlemler sadece giriş ücretiyle sınırlı değil. Fuji Dağı’na gece saatlerinde girişe de kısıtlama getirildi. Eğer bir ziyaretçi dağdaki kulübelerde konaklamıyorsa, dağa saat 14.00 ile 03.00 arasında giriş yapması yasak olacak. Dağ yolculuğu sırasında konaklamak isteyenler için ise rota boyunca kiralanabilecek dağ evleri bulunuyor.