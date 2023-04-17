Milyonlar takip ediyor: Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödendi mi?

Mart'ta emeklilik için başvurup, Nisan'da işlemi tamamlanan Bağ-Kur kapsamındaki Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin ödemeler belli oldu. Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların aylıkları ve ikramiye ödemelerinde de tarih netleşti.

EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Bağkur
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Milyonlar takip ediyor: Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödendi mi? - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi (EYT) ile emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin vatandaş tarafından takip ediliyor.

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Milyonlar takip ediyor: Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödendi mi? - Resim: 2

SGK ve e-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurularını tamamlayan yaklaşık 250 bini aşkın EYT'linin ilk maaş ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.

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Milyonlar takip ediyor: Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödendi mi? - Resim: 3

Daha önce İşlemlerini tamamlayan ve SSK kapsamında olan EYT'liler 14 Nisan ile 16 Nisan tarihleri arasında hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini almıştı.

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Milyonlar takip ediyor: Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödendi mi? - Resim: 4

BAĞ-KUR KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLARIN AYLIKLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ YATMAYA BAŞLADI

Bu çerçevede 17 Nisan itibarıyla Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başlandı.

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