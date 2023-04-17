Milyonlar takip ediyor: Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödendi mi?
Mart'ta emeklilik için başvurup, Nisan'da işlemi tamamlanan Bağ-Kur kapsamındaki Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin ödemeler belli oldu. Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların aylıkları ve ikramiye ödemelerinde de tarih netleşti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi (EYT) ile emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin vatandaş tarafından takip ediliyor.
SGK ve e-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurularını tamamlayan yaklaşık 250 bini aşkın EYT'linin ilk maaş ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.
Daha önce İşlemlerini tamamlayan ve SSK kapsamında olan EYT'liler 14 Nisan ile 16 Nisan tarihleri arasında hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini almıştı.
BAĞ-KUR KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLARIN AYLIKLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ YATMAYA BAŞLADI
Bu çerçevede 17 Nisan itibarıyla Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başlandı.