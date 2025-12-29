Milyonlar Bekliyor... Emekli ve Memur Zammında Gözler 5 Ocak'ta

Yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zamma çevrildi. 5 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyonu açılanacak. Böylece memur ve emeklinin yılın ilk 6 ayında alacağı zam belli olacak.

Milyonlar Bekliyor... Emekli ve Memur Zammında Gözler 5 Ocak'ta
2026'da geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni yılda gözler şimdi memur ve emeklinin ne kadar zam alacağında.

GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da aralık ayı enflasyonunu açıklayacak.
Böylece memur ve emeklinin ne kadar zam alacağı netlik kazanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklisinin aylıkları, toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor. Ocak ayında memurlara yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

İLK 6 AYLIK ZAM BELLİ OLACAK

Haziran ve kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkları belli. Memur ve memur emeklisi için yüzde 17,55 düzeyinde bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor. Bu verilere aralık ayı enflasyonu eklenecek. Böylece yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı belli olacak.

Yapılacak zam 17 milyon emekliyi etkileyecek. 4 milyon memurun da zam oranı belli olacak.
Memur maaşlarına göre belli olan sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarlar da netleşecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı da verilere göre güncellenecek.

