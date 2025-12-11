Milyonlar Bekliyor... Asgari Ücrette İlk Toplantı Yarın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını yarın yapacak. Taraflara toplantı için resmi yazı geçen hafta iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın komisyonun yapısına ilişkin TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile yaptığı görüşme sonrasında ise henüz resmi bir temas kurulmadı. TÜRK-İŞ asgari ücret masasına dönmeyecek.

ANKA'ya komisyon süreci hakkında konuşan bir TÜRK-İŞ yetkilisi, zamanın darlığına işaret ederek, "Düzenleme olacaktı, biz tekrar değerlendirecektik, adım atılmadı. Bu saatten sonra biz masaya gitmeyiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

'BU SAATTEN SONRA ZOR'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün akşam katıldığı TİSK’in etkinliğinde, komisyon toplantısına katılıp katılmayacakları sorusuna, "Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor" yanıtını verdi.

Komisyonun ilk toplantısında, sürecin işleyişine yönelik takvim ele alınacak, daha sonraki toplantılarda ise tarafların beklentileri ve ekonomik veriler masaya yatırılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ NE?

Metropoll Araştırma’nın kasım ayı anket sonuçlarına göre Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 75’i, siyasi parti fark etmeksizin net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL’ye çıkarılmasını istedi. 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 15-21 Kasım 2025 tarihleri arasında bin 830 kişiye fikri soruldu. “Asgari ücret en az ne kadar olmalıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 74,5’i “Yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL’ye yükseltilmeli” cevabını verdi.

PATRONLAR NE İSTİYOR?

Araştırma şirketi Loginsight’ın reel sektör yöneticileriyle yaptığı çalışmaya göre ise patronların 2026 yılına ilişkin ortalama asgari ücret beklentisi 27 bin 800 TL düzeyinde.

Geçen yıl 22 bin 104 TL asgari ücreti doğru tahmin eden ABD'li dev banka JPMorgan ise dün açıkladığı raporunda asgari ücrete yüzde 25 oranında artış beklediğini açıkladı. Bu tahmine göre, mevcut 22 bin 104 liralık asgari ücret 27 bin 630 liraya yükselecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bakanlık, işveren ve işçi temsilcilerinden 5'er üye olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. İşçi tarafının görüşü, kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşı ile alınması.

