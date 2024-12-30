Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde En Çok Kazandıran Rakamlar Belli Oldu: Bilette Bu Sayılar Varsa Şansınız Daha Yüksek

Yılbaşının gelmesiyle birlikte, milyonlar hayali olan büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla Milli Piyango biletlerini almaya devam ediyor. Özellikle bu yılın büyük ikramiyesinin 600 milyon TL olması, heyecanı daha da artırdı. Peki, bu kadar büyük bir ödülü kazanmak için hangi numaralara daha çok şans verilmeli? Milli Piyango'da en çok çıkan şanslı numaralar belli oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırıyor. İnanışa göre bu numaraların çekilme olasılığı diğer numaralara göre daha yüksek olduğu düşünülüyor. İşte milli piyangoda yıllara göre en çok çıkan rakamların listesi...