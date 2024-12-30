Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde En Çok Kazandıran Rakamlar Belli Oldu: Bilette Bu Sayılar Varsa Şansınız Daha Yüksek
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım devam ediyor. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL olması, Milli Piyango biletlerine ilgiyi daha da arttırdı. Vatandaşlar, Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırmaya başladı. Biletinde bu numaralar olan yaşadı. Milli Piyango'da en çok çıkan şanslı numaralar belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşının gelmesiyle birlikte, milyonlar hayali olan büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla Milli Piyango biletlerini almaya devam ediyor. Özellikle bu yılın büyük ikramiyesinin 600 milyon TL olması, heyecanı daha da artırdı. Peki, bu kadar büyük bir ödülü kazanmak için hangi numaralara daha çok şans verilmeli? Milli Piyango'da en çok çıkan şanslı numaralar belli oldu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırıyor. İnanışa göre bu numaraların çekilme olasılığı diğer numaralara göre daha yüksek olduğu düşünülüyor. İşte milli piyangoda yıllara göre en çok çıkan rakamların listesi...
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
Son 6 yılda büyük ikramiye çıkan bilet numaralarına göre şu şekilde:
5 rakamı 7 kez çıktı
0 rakamı 7 kez çıktı
3 rakamı 6 kez çıktı
9 rakamı 5 kez çıktı
4 rakamı 4 kez çıktı
6 rakamı 4 kez çıktı
8 rakamı 4 kez çıktı
7 rakamı 4 kez çıktı
1 rakamı 1 kez çıktı
MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN NUMARALAR
2023 yılında - 3550054
2022 yılında - 6530303
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında - 9794035
AMORTİ RAKAMLARI '2' VE '8'
Amorti rakamları arasında ise "2" ve "8" en çok çıkan rakamlar olup, son 10 yılda üçer kez amorti olarak belirlendi. Buna karşılık, "7" rakamı son 10 yılda amorti olarak hiç çıkmadı.
Çekiliş programı
YAYIN-1: 18:30-22:00 TSİ
18:30-22:00 1. Bölüm / 1.200 TL - 60.000.000 TL arası ikramiye kazanan numaralar belirlenecek (60.000.000 TL dahil)
YAYIN-2: 23:15 TSİ
23:15 2. Bölüm / Amorti ve 600.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar belirlenecek (Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir)