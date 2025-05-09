Milli Emlak’tan Uygun Fiyatlı Konut Alanları Satışta: 115 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak

TALEP YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Milli Emlak’ın ihale listesinde yer alan taşınmazlar arasında yalnızca 115 bin TL’lik konut alanı değil, farklı fiyat ve büyüklüklerde birçok seçenek bulunuyor. Sivas Merkez’de tahmini ihale bedelleri 175.000 TL ve 190.000 TL olan başka konut alanları da satışa sunulacak. Farklı illerdeki arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçeler ise uygun fiyatları sayesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor.