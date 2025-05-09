Milli Emlak’tan Uygun Fiyatlı Konut Alanları Satışta: 115 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Hazine’ye ait taşınmazların satışına hız verdi. İstanbul, Ankara, Sivas ve Aksaray gibi birçok ilde satışa sunulan konut alanları, arsa ve araziler, özellikle uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
İhale usulüyle satılacak taşınmazlar, dar gelirli vatandaşlar için de erişilebilir fırsatlar sunuyor. Milli Emlak tarafından yapılan açıklamada, satışa çıkan taşınmazlar arasında konut alanlarının büyük ilgi gördüğü belirtildi.
SİVAS’TA 115 BİN TL’DEN KONUT ALANI SATIŞTA
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, Sivas’ta tahmini ihale bedeli 115.000 TL olarak belirlenen konut alanı satışa çıkarılıyor. Söz konusu taşınmaz için belirlenen geçici teminat bedeli ise 28.750 TL oldu. Yüzölçümü 353,98 metrekare olan bu konut alanı, Sivas Merkez’de yer alıyor. İhalenin 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirileceği açıklandı.
TALEP YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR
Milli Emlak’ın ihale listesinde yer alan taşınmazlar arasında yalnızca 115 bin TL’lik konut alanı değil, farklı fiyat ve büyüklüklerde birçok seçenek bulunuyor. Sivas Merkez’de tahmini ihale bedelleri 175.000 TL ve 190.000 TL olan başka konut alanları da satışa sunulacak. Farklı illerdeki arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçeler ise uygun fiyatları sayesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor.
DAR GELİRLİLER İÇİN FIRSAT SUNUYOR
İhale yoluyla satılacak taşınmazların uygun fiyatları, konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara da önemli bir alternatif sunuyor. Milli Emlak yetkilileri, satışa çıkan taşınmazların yasal prosedürler çerçevesinde, şeffaf ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirileceğini vurguladı.
SATIŞLAR DEVAM EDECEK
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün duyurularına göre, önümüzdeki dönemlerde de farklı illerde yeni taşınmazların satışa çıkarılması planlanıyor. İlgilenen vatandaşların, ihale ilanlarını yakından takip etmeleri ve ihale şartnamelerini incelemeleri öneriliyor.