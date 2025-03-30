Milli Emlak'tan Uygun Fiyatlı Arsa ve Tarla Satışı! 25 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Hazine’ye ait arsa, tarla, bağ ve bahçe satışlarını sürdürüyor. İstanbul, Ankara, Konya ve Kütahya başta olmak üzere birçok ilde ihale yöntemiyle satışa sunulan taşınmazlar, özellikle uygun fiyatlı seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak, Konya’nın Seydişehir ilçesinde 25 bin TL’den başlayan fiyatlarla tarla satışa sunacağını duyurdu. 91,92 metrekare yüzölçümüne sahip tarlanın ihale tarihi 18 Nisan 2025 olarak belirlenirken, ihale saati 10.30 olarak açıklandı. Tarlaya başvurmak isteyenlerin 6.250 TL teminat bedeli yatırması gerekiyor.
KÜTAHYA’DA 65 BİN TL’YE ARSA FIRSATI
Kütahya Merkez’de ise 65 bin TL’den arsa satışı gerçekleştirilecek. 535,21 metrekarelik yüzölçümüne sahip arsanın ihalesi 9 Nisan 2025’te düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 13 bin TL teminat bedeli ödemesi gerekiyor. İhale saat 10.45’te başlayacak.
MİLLİ EMLAK’TAN ÇOK SAYIDA SATIŞ
Milli Emlak tarafından düzenlenen ihalelerde 25 bin TL’den başlayan tarla, 65 bin TL’den başlayan arsa satışları yoğun ilgi görüyor. Özellikle bütçesine uygun taşınmaz arayan vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuluyor.
Satışlar ihale usulüyle gerçekleştirildiği için, taşınmazların kısa sürede alıcı bulması bekleniyor.