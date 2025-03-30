Milli Emlak'tan Uygun Fiyatlı Arsa ve Tarla Satışı! 25 Bin Lirası Olan Tapuyu Alacak

MİLLİ EMLAK’TAN ÇOK SAYIDA SATIŞ

Milli Emlak tarafından düzenlenen ihalelerde 25 bin TL’den başlayan tarla, 65 bin TL’den başlayan arsa satışları yoğun ilgi görüyor. Özellikle bütçesine uygun taşınmaz arayan vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuluyor.