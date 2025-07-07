Milli Emlak’tan Uygun Fiyatlı Arsa Satışı! Bu Fiyatı Duyan Tapuyu Almak İçin Akın Edecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde uygun fiyatlı taşınmaz satışlarını sürdürüyor. Son yayımlanan ilanlara göre, yatırımcılar yalnızca 50.000 TL ile arsa sahibi olabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak, farklı bölgelerde arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi çeşitli taşınmazları ihaleyle satışa sunuyor. Bu kapsamda yayımlanan ilanlar, ekonomik yatırım fırsatı arayanlar kadar tarımsal veya konut amaçlı arazi arayışında olanlara da cazip seçenekler sunuyor.
KÜTAHYA SİMAV’DA 50.000 TL’YE ARSA
Milli Emlak’ın son duyurusuna göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde yer alan 629,39 metrekare büyüklüğündeki bir arsa, 50.000 TL tahmini bedelle satışa çıkarıldı. İhaleye katılmak isteyenlerin 15.000 TL teminat bedeli yatırmaları gerekiyor.
İhale, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.10’da gerçekleştirilecek. Uygun fiyatı ve konumu itibarıyla dikkat çeken arsanın, bölgedeki yatırımcılar ve arazi arayanlar için önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor.
YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR
Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlara ilgi her geçen gün artarken, yatırımcılar düşük bütçelerle toprak sahibi olabilmenin avantajını değerlendirmek istiyor. Türkiye genelinde sürdürülen bu satışlar, farklı bölgelerde gayrimenkul sahibi olmak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.