Milli Emlak’tan Uygun Fiyatlı Arsa Satışı! Bu Fiyatı Duyan Tapuyu Almak İçin Akın Edecek

Milli Emlak, farklı bölgelerde arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi çeşitli taşınmazları ihaleyle satışa sunuyor. Bu kapsamda yayımlanan ilanlar, ekonomik yatırım fırsatı arayanlar kadar tarımsal veya konut amaçlı arazi arayışında olanlara da cazip seçenekler sunuyor.