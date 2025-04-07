Milli Emlak'tan Uygun Fiyatlarla Tarla ve Arsa Satışı: Sadece 35 Bin Lira

MİLLİ EMLAK’TAN YATIRIMCIYA BİRÇOK FIRSAT

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ilanlar, Türkiye'nin çeşitli illerinde onlarca taşınmazın satışa sunulacağını gösteriyor. Bu taşınmazların bazıları, uygun fiyatlarıyla dikkati çekerken, alıcılarını ihale usulü ile bekliyor. Hem ucuz hem de pahalı arsa ve tarla seçenekleri ile yatırım yapmak isteyenler için geniş bir yelpaze sunulmuş durumda.