Milli Emlak'tan Uygun Fiyatlarla Tarla ve Arsa Satışı: Sadece 35 Bin Lira
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı bölgelerinde satışa sunacağı tarla, arsa, arazi, bağ ve bahçe gibi taşınmazlarla ilgili yeni ilanlar yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İhale sistemiyle alıcı bulan bu taşınmazlar, düşük fiyatları ile dar gelirli vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle Amasya ve Ankara gibi illerde uygun fiyatlarla yapılacak satışlar, yatırım yapmak isteyenler için fırsatlar sunuyor.
AMASYA’DA UCUZ TARLA SATIŞI
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Amasya'nın Suluova ilçesinde, tahmin edilen 35.000 TL ihale bedeliyle bir tarla satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Bahsedilen tarlanın teminat bedeli ise 10.500 TL olarak açıklandı. 640,72 metrekarelik yüzölçümüne sahip bu taşınmazın ihale tarihi ise 9 Nisan 2025, saati ise 15.15 olarak belirlendi.
ANKARA’DA UYGUN FİYATLI ARSA
Başkent Ankara'da ise Beypazarı ilçesinde, tahmin edilen 52.000 TL bedelle bir arsa satışı yapılacağı bildirildi. Bu taşınmazın teminat bedeli 15.600 TL olarak açıklanırken, yüzölçümü 28,00 metrekare olarak belirtiliyor. İhale tarihi ise 7 Mayıs 2025, saati ise 10.45 olarak duyuruldu.
MİLLİ EMLAK’TAN YATIRIMCIYA BİRÇOK FIRSAT
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ilanlar, Türkiye'nin çeşitli illerinde onlarca taşınmazın satışa sunulacağını gösteriyor. Bu taşınmazların bazıları, uygun fiyatlarıyla dikkati çekerken, alıcılarını ihale usulü ile bekliyor. Hem ucuz hem de pahalı arsa ve tarla seçenekleri ile yatırım yapmak isteyenler için geniş bir yelpaze sunulmuş durumda.
Yatırımcılar, Milli Emlak’ın ilanlarını takip ederek, bütçelerine uygun taşınmazları değerlendirme fırsatını kaçırmamalı.