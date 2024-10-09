Milli Emlak'tan Merkezi Yerde Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak

Açıklanan bilgilere göre, araziler KDV’den muaf tutulurken, uzun vadeli ve eşit taksit seçenekleriyle ödeme imkanı sunulacak. İhale bedeli 630 bin TL olarak belirlenen araziler için, 189 bin TL tutarında bir teminat bedeli talep ediliyor. Satışa sunulan arazilerin toplam yüzölçümü ise 812 metrekare olarak açıklandı.