Milli Emlak'tan Merkezi Yerde Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak
Eskişehir'de Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çifteler ilçesinde yer alan 2 adet hazine arazisini satışa sunuyor. Satışa çıkarılan bu araziler için detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklanan bilgilere göre, araziler KDV’den muaf tutulurken, uzun vadeli ve eşit taksit seçenekleriyle ödeme imkanı sunulacak. İhale bedeli 630 bin TL olarak belirlenen araziler için, 189 bin TL tutarında bir teminat bedeli talep ediliyor. Satışa sunulan arazilerin toplam yüzölçümü ise 812 metrekare olarak açıklandı.
İhalenin 16 Ekim 2024 tarihinde saat 09.30'da Eskişehir’de yapılacağı duyurulurken, ayrıntılı bilgi almak isteyenler için (222) 541 46 00 numaralı telefon hattı üzerinden iletişim imkanı sağlandı.